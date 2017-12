Știri pe scurt

Zece nominalizări pentru titlul de cel mai bun jucător al sezonului trecut

Zece fotbalişti au fost nominalizaţi pentru titlul de cel mai bun jucător al sezonului 2014-2015 în Europa, între aceştia aflându-se Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo sau Carlos Tevez. Premiul pentru cel mai bun jucător va fi acordat pe 28 august, la Monaco, atunci când va avea loc tragerea la sorţi pentru grupele Ligii Campionilor. Cei zece jucători nominalizaţi sunt următorii: Gianluigi Buffon (Juventus Toríno), Eden Hazard (Chelsea Londra), Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (FC Barcelona), Paul Pogba (Juventus Torino), Andrea Pirlo (Juventus Torino / New York City FC), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Luis Suarez (FC Barcelona), Carlos Tévez (Juventus Torino / Boca Juniors) şi Arturo Vidal (Juventus Torino). Anul trecut, premiul a fost câştigat de Cristiano Ronaldo.

Unul dintre oficialii FIFA reţinuţi în Elveţia a fost extrădat în SUA

Unul dintre cei şapte oficiali ai FIFA care au fost reţinuţi, la 27 mai, la Zurich a fost extrădat, miercuri, în Statele Unite, au precizat reprezentanţi ai justiţiei elveţiene, care nu au dorit să dezvăluie identitatea acestuia, informează Reuters. Potrivit surselor Reuters, oficialul extrădat ar fi Jeffrey Webb, fost vicepreşedinte al FIFA şi preşedinte al CONCACAF. Acesta ar fi acceptat să fie extrădat în SUA pentru a răspunde aczuaţiilor de corupţie. El a fost escortat de la Zurich la New York de trei poliţişti. FIFA se confruntă cu un uriaş scandal de corupţie, după ce justiţia americană a pus sub acuzare 14 persoane, printre care doi vicepreşedinţi FIFA. În acest caz, şapte oficiali ai forului mondial au fost reţinuţi, la 27 mai, la Zurich, la solicitarea Departamentului de Justiţie al SUA, în legătură cu fapte de corupţie: Jeffrey Webb (Marea Britanie), vicepreşedinte al FIFA şi preşedinte al CONCACAF, Eduardo Li (Costa Rica), viitor membru al Comitetului Executiv al FIFA, Julio Rocha, însărcinat cu dezvoltarea FIFA, Costas Takkas (Marea Britanie), ataşat la cabinetul preşedintelui CONCACAF, Eugenio Figueredo (Uruguay), vicepreşedinte al FIFA, Rafael Esquivel (Venezuela), membru al CONMEBOL, şi Jose Maria Marin (Brazilia), membru al Comitetului de organizare al FIFA pentru Jocurile Olimpice. Oficiul Federal de Justiţie din Elveţia a precizat că persoanele reţinute sunt cercetate pentru luare de mită şi primirea de alte foloase, de la începutul anilor 1990 şi până în prezent, totalizând peste 150 de milioane de dolari. Acţiunile lor ilegale ar avea legătură cu unele turnee de fotbal din America Latină.

Arturo Vidal, aproape de un transfer la Bayern Munchen

Arturo Vidal, mijlocaşul chilian al echipei Juventus Torino, este aproape de a semna un contract pe cinci ani cu campioana Germaniei, Bayern Munchen, care îi oferă jucătorului un salariu de 6,5 milioane de euro pe sezon. Campioana Italiei a cerut iniţial germanilor suma de 45 de milioane de euro, pentru a-l ceda pe recentul câştigător al Copei America. După mai multe runde de negocieri, cluburile ar fi ajuns la o sumă de transfer de 35 de milioane de euro plus bonusuri. Gruparea germană nu este la prima tentativă de a obţine semnătura jucătorului de 28 de ani, sosit în Europa, la Bayer Leverkusen, în 2007, de la Colo Colo. În 2011, Bayern a încercat să-l transfere fără succes de la rivala din Leverkusen, care a preferat să-l cedeze italienilor, pentru suma de 11 milioane de euro. Luni, mijlocaşul Bastian Schweinsteiger a plecat de la Bayern şi a semnat un contract pe trei sezoane cu Manchester United, iar Vidal ar putea fi soluţia pentru a-l înlocui pe campionul mondial.

Jeremain Lens, coleg cu Pantilimon la Sunderland

Jeremain Lens, atacantul olandez al echipei Dynamo Kiev, a semnat un contract pe patru ani cu Sunderland, grupare la care evoluează şi Costel Pantilimon. Clubul englez trebuie să achite suma de 8 milioane de lire sterline (aproape 11,5 milioane de euro) pentru transferul jucătorului de 27 de ani. Selecţionat de 30 de ori în naţionala Olandei, pentru care a marcat 8 goluri, Lens a mai jucat la AZ Alkmaar, NEC Nijmegen şi PSV Eindhoven, înainte de a se transfera la Dynamo Kiev, în vara anului 2013. El a marcat ultimul gol în victoria obţinută de formaţia ucraineană în faţa Stelei, pe 11 decembrie 2014, într-un meci din UEFA Europa League. De asemenea, Lens a stabilit scorul final al meciului Olanda - România, 4-0, disputat la 26 martie 2013, şi a înscris primul gol al întâlnirii România - Olanda, scor 1-4, din 16 octombrie 2012, ambele partide contând pentru preliminariile CM din 2014. Lens este al treilea transfer efectuat de Sunderland în această vară, după fundaşii Adam Matthews (de la Celtic Glasgow) şi Sebastian Coates (de la FC Liverpool).

Pablo Aimar se retrage din activitate

Mijlocaşul argentinian al echipei River Plate, Pablo Aimar, în vârstă de 35 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate, din cauza accidentărilor repetate. Aimar a revenit în ianuarie la River Plate, după ce a jucat peste zece ani în Europa, la Valencia, Real Zaragoza sau Benfica. Aimar a jucat de 52 de ori în naţionala Argentinei, pentru care a marcat opt goluri. El a câştigat două titluri de campion al Spaniei şi Cupa UEFA, cu Valencia.

Giovani Dos Santos va evolua la Los Angeles Galaxy

Atacantul mexican al echipei Villarreal, Giovani Dos Santos, a semnat un contract pe patru ani şi jumătate cu gruparea americană Los Angeles Galaxy, care va plăti aproximativ 7 milioane de euro pentru transferul jucătorului. În vârstă de 26 de ani, Dos Santos va fi al treilea „Designated Player” (jucător fără limită de salariu) din lotul echipei din California, după Robbie Keane şi Steven Gerrard. Fotbalistul este convocat la naţionala Mexicului, care participă în aceste zile la Gold Cup. Dos Santos a mai jucat în careiră la FC Barcelona, Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing Santander, Mallorca, înaite de a se transfera, în 2013, la Villarreal.

Deși are lotul „subțiat”, Cuba s-a calificat în sferturile „Gold Cup”

Cuba a obţinut calificarea în sferturile de finală ale „Gold Cup” după victoria înregistrată la Charlotte (SUA), scor 1-0, în faţa Guatemalei şi după ce doi jucători din lot au dispărut înaintea întâlnirii. Dario Suarez şi Aricheel Hernandez nu au mai apărut la „Bank of America Stadium”, unde a avut loc meciul. Antrenorul Raul Gonzalez nu a dorit să comenteze pe marginea acestui subiect: „Nu vă voi răspunde la întrebare, sunt aici să vorbesc despre fotbal, nu despre politică”. În total, patru jucători au dezertat din lotul cubanez, de când a început „Gold Cup“. Atacantul Keiler Garcia a fugit înaintea meciului Cuba - Mexic 0-6, de la Chicago, iar portarul Arael Arguellez a dispărut înainte ca echipa să ajungă la Glendale, în Arizona, pentru partida cu Trinidad & Tobago, pierdută cu 0-2. Din cauza situaţiei din ţara lor, mulţi sportivi cubanezi aleg să nu se mai întorcă după ce participă la competiţii internaţionale. În ciuda indisponibilităţilor, Cuba a prins ultimul loc pentru sferturile de finală, după ce Maikel Reyes a adus, în minutul 72, victoria în meciul de miercuri noapte cu Guatemala. Primele două clasate din cele trei grupe ale „Gold Cup” şi cele mai bune două ocupante ale locurilor 3 s-au calificat în sferturile competiţiei. Învinsă în ultimul meci de Jamaica (1-0), El Salvador, echipa lui Nelson Bonilla (FC Viitorul), a acumulat numai două puncte în Grupa B şi a ratat calificarea. Programul sferturilor de finală este următorul: SUA - Cuba; Haiti (echipa stelistului Jean Sony Alcenat) - Jamaica (partide programate sâmbătă); Trinidad & Tobago - Panama; Mexic - Costa Rica (se joacă duminică).

FC Porto l-a achiziţionat pe Maxi Pereira

Internaţionalul uruguayan Maxi Pereira a semnat un contract pe patru sezoane cu FC Porto, a anunţat gruparea portugheză. În vârstă de 31 de ani, Maxi Pereira era liber de contract. El juca pentru Benfica Lisabona din 2007.

Jackson Martinez a semnat contractul cu Atletico Madrid

Atletico Madrid a anunțat oficial achiziționarea atacantului columbian Jackson Martinez. Fostul golgheter al celor de la FC Porto a semnat un contract valabil pe trei sezoane. Atletico a fost de acord până la urmă cu plata clauzei de reziliere a lui Martinez, în valoare de 35 de milioane de euro. „Întotdeauna este o bucurie să primim un columbian în echipa noastră. În vârstă de 28 de ani, Martinez vine dintr-o mare țară, leagăn al marilor jucători. Îl vom face mereu să se simtă ca acasă”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul clubului. Jackson Martinez devine astfel a treia achiziție a celor de la Atletico Madrid, după Luciano Vietto și Yannick Carrasco. Martinez a reușit aproape 100 de goluri pentru Porto de-a lungul celor trei sezoane petrecute acolo și a fost golgheter al campionatului lusitan în toți acești trei ani, cu 26, 20, respectiv 21 de goluri. 37 de meciuri și 10 goluri are Martinez în echipa națională a Columbiei, pentru care a debutat în 2009.

Abramovici negociază personal transferul lui Witsel

Belgianul Axel Witsel a devenit o țintă importantă a lui Roman Abramovici în această vară, după ce patronul rus de la Chelsea s-a sfătuit cu Jose Mourinho și a decis să înceapă negocierile pentru fotbalistul legitimat din 2012 la Zenit St. Petersburg. Conform televiziunii belgiene RTBF, Abramovici s-a deplasat deja la St. Petersburg pentru a discuta achiziționarea lui Witsel, jucător în vârstă de 26 de ani. Presa internațională notează că AC Milan este și ea pe urmele jucătorului, în vreme ce Juventus l-ar aduce dacă îi va vinde pe Pogba sau Vidal. Zenit cere 35 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe Witsel să plece, iar Abramovici speră ca vizita în Rusia și discuția cu patronul lui Zenit, Aleksandr Dyukov, care îi este bun prieten, să-l apropie pe fotbalist de un transfer la Chelsea. Tot RTBF mai scrie că Mourinho are o relație excelentă cu un apropiat de-ai lui Witsel, Lucien D'Onofrio, care ar putea influența decisiv mutarea fotbalistului. La Chelsea, Witsel ar urma să fie coleg cu mai mulți compatrioți: Hazard, Courtois și Musonda.

Sami Khedira a fost prezentat oficial la Juventus

După ce Juventus Torino l-a prezentat, marți, în mod oficial, pe atacantul Paulo Dybala, miercuri a fost rândul mijlocașului Sami Khedira. Germanul care a venit la Juve de la Real Madrid a mers pe „Juventus Stadium”, a făcut turul muzeului clubului, apoi a dat autografe și a făcut poze cu fanii la magazinul oficial. În vârstă de 28 de ani Khedira, campion mondial cu Germania în 2014, va purta tricoul cu numărul 28, pe care l-a avut și la Stuttgart, încă de la începutul carierei. „Am decis să plec pentru o nouă experiență, după cinci ani petrecuți la Real Madrid. I-am cerut ceva informații și lui Alvaro Morata și asta m-a ajutat să iau o decizie într-un timp destul de scurt. E o provocare extraordinară. Fotbalul italian e foarte competitiv, cu echipe de nivel foarte înalt și în străinătate Serie A este foarte respectată. Juventus a arătat în acest an că poate face parte din cele mai bune patru echipe din Europa. De aceea sunt aici, pentru a ajunge încă o dată în finală și să fim din nou în top în Liga Campionilor. Juve are ce îi trebuie pentru a fi printre cei mai buni. Am lucrat cu un antrenor personal, cu și fără minge, în special concentrându-mă asupra rezistenței. Sunt gata să ajut atât pe plan defensiv, cât și în ofensivă”, a declarat Khedira la conferința de presă de miercuri. Șapte trofee a câștigat Khedira alături de Real Madrid: un titlu în La Liga (2012), două Cupe ale Spaniei (2011, 2014), o Supercupă a Spaniei (2012), o Ligă a Campionilor (2014), o Supercupă a Europei (2014) și un Campionat Mondial al cluburilor (2014).

Robinho va juca la Guangzhou Evergrande

Fostul atacant al echipelor Real Madrid şi Manchester City Robinho a semnat un contract pe şase luni cu campioana Chinei, Guangzhou Evergrande, informează BBC. Sezonul trecut, Robinho a jucat în ţara sa natală, la Santos, unde a fost împrumutat de AC Milan. În această vară, brazilianul şi-a reziliat contractul cu gruparea milaneză, pentru a merge la echipa antrenată de compatriotul său Luiz Felipe Scolari. Robinho este al doilea brazilian transferat în ultimele săptămâni de Guangzhou, după Paulinho, fost la Tottenham. În vârstă de 31 de ani, Robinho a evoluat pentru Brazilia la recent încheiata ediţie a Copei America. În total, el are 99 de selecţii la echipa naţională.