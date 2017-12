Știri pe scurt

FC Dinamo şi-a prezentat lotul de 23 de jucători

FC Dinamo București şi-a prezentat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, lotul de 23 de fotbalişti cu care va începe noul sezon competiţional şi noul echipament de joc. Lotul echipei Dinamo este următorul: Cerniauskas (1), Abraham (21), I. Popescu (41), Fai (14), Feussi (26), A. Marc (73), M. Popescu (4), Corbu (94), Van Haaren (8), D. Rotariu (9), C. Matei (10), Patrick Petre (13), Tîrcoveanu (30), B. Gavrilă (77), Vojnovic (80), V. Lazăr (93), Himcinschi (19), Moldoveanu (99), Mevlja (17), Nedelcearu (5), I. Şerban (23), St. Filip (7) şi M. Alexe (55). Jucătorii pregătiţi de Mircea Rednic vor evolua în echipament roşu complet în partidele de pe teren propriu şi alb complet în deplasare. Echipamentul de rezervă este negru complet.

Pantilimon, absent la primul amical al echipei Sunderland

Tehnicianul Dick Advocaat nu s-a putut baza pe portarul Costel Pantilimon şi pe mijlocaşul Jordi Gomez, ambii accidentaţi, la primul amical pe care formaţia Sunderland l-a disputat, ieri, cu Darlington, în cadrul pregătirilor pentru sezonul 2015-2016. Goalkeeperul român s-a accidentat la genunchi în partida cu Arsenal Londra, din penultima etapă a sezonului trecut din Premier League. Din acest motiv, Pantilimon a ratat deplasarea naţionalei României la Belfast, pentru meciul cu Irlanda de Nord, scor 0-0, din preliminariile EURO 2016, care a avut loc la 13 iunie. „Gomez merge pe calea cea bună, dar nu lucrează cu noi, lucrează încă separat cu un fizioterapeut. Pantilimon face la fel, dar şi lui îi merge bine. El nu poate juca în acest moment şi se pregăteşte separat cu antrenorul de portari”, a declarat Advocaat. Cei doi jucători vor pleca, săptămâna viitoare, în SUA şi Canada, unde Sunderland va disputa mai multe meciuri amicale. Sunderland va întâlni la 8 august, în deplasare, pe Leicester City, în prima etapă a campionatului.

Accidentarea lui Puşcaş nu este gravă

Controlul medical la care a fost supus atacantul George Puşcaş, component al echipei italiene Internazionale Milano, a relevat doar o întindere la coapsă, informează tuttomercatoweb.it. În vârstă de 19 ani, Puşcaş a suferit o accidentare în cantonamentul echipei Internazionale Milano de la Riscone di Brunico. Internaţionalul de tineret a acuzat o durere la coapsa stângă şi a fost nevoit să părăsească antrenamentul de luni seară al formaţiei italiene.

CFR Cluj a împrumutat un atacant camerunez de la Fiorentina

Clubul CFR Cluj a anunţat împrumutul pentru un sezon al atacantului camerunez Steve Leo Beleck, de la gruparea italiană Fiorentina. Belek, în vârstă de 22 de ani, va purta tricoul cu numărul 19 la CFR şi s-a alăturat ieri lotului antrenat de Francisc Dican. Fotbalistul camerunez şi-a început cariera în Grecia, la Panthrakikos. El a mai evoluat la Udinese, de unde a fost împrumutat la echipele AEK Atena, Watford, Stevenage şi Mons. În vara anului 2014, jucătorul s-a transferat la Fiorentina, însă şi gruparea din Florenţa l-a împrumutat la Crotone şi Mantova.

Dani Carvajal şi-a prelungit contractul cu Real Madrid

Fundaşul Dani Carvajal şi-a prelungit contractul cu Real Madrid până în iunie 2020, a anunţat gruparea madrilenă. În vârstă de 23 de ani, Carvajal a fost format la Real Madrid şi de doi ani este titular în apărarea madrilenilor. El a jucat la Bayer Leverkusen în perioada 2012-2013.

Lampard se va căsători cu o prezentatoare TV

Fostul internaţional englez Frank Lampard a dezvăluit presei britanice că este „foarte pregătit” să se căsătorească cu Christine Bleakley, prezentatoare a televiziunii ITV, cu care este logodit de patru ani, şi că festivitatea va fi una discretă, cu puţini invitaţi. Lampard s-a mutat recent la New York, după semnarea contractului de 18 luni cu New York City FC, şi recunoaşte că va fi un efort să-şi menţină relaţia cu Christine, în vârstă de 36 de ani, având în vedere că aceasta va rămâne în Marea Britanie. Frank Lampard, în vârstă de 37 de ani, are două fiice, Luna (10 ani) şi Isla (8 ani), cu modelul spaniol Elen Rivas, de care s-a despărţit în 2009. Mijlocaşul englez a evoluat în 626 de partide pentru Chelsea în perioada 2001-2014, după care s-a transferat liber de contract la Manchester City. De la finalul acestei ediţii de campionat el va evolua la gruparea americană New York City, care are aceiaşi proprietari ca Manchester City.

Marco Silva este noul antrenor al echipei Olympiacos Pireu

Fostul tehnician al formaţiei Sporting Lisabona, Marco Silva, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Olympiacos Pireu, în locul lui Vitor Pereira. Silva a semnat un contract pe două sezoane, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Marco Silva, care va împlini duminică 38 de ani, este al treilea antrenor portughez al formaţiei Olympiacos, după Pereira şi Leonardo Jardim. Olympiacos este a treia echipă antrenată de Silva, după Estoril Praia şi Sporting Lisabona.

PSG a transferat un portar german

Portarul echipei Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, a semnat un contract valabil cinci sezoane cu gruparea Paris Saint-Germanin, a anunţat campioana Franţei pe site-ul oficial. În vârstă de 25 de ani, Trapp a trecut cu bine controlul medical la care a fost supus. El a mai evoluat la FC Kaiserslautern, înainte de a se transfera la Eintracht, în 2012. Trapp a făcut parte din lotul Germaniei la meciul cu Gibraltar, din preliminariile EURO 2016. În sezonul trecut, poarta echipei PSG a fost apărată de italianul Salvatore Sirigu (28 de ani), iar rezervă a fost francezul Nicolas Douchez (35 de ani).