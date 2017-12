Știri pe scurt

Juniorii E de la FC Viitorul vor lupta pentru titlu

La sfârșitul săptămânii trecute, la Brăila, s-a desfășurat turneul semifinal al Campionatului Național rezervat juniorilor E (jucători născuţi după 1 ianuarie 2004). Formația FC Viitorul Constanţa (antrenor Cosmin Constantin, director coordonator Marius Codescu) a ocupat primul loc și a obținut astfel calificarea în marea finală, programată mâine dimineață, de la ora 9.30, la Buftea, în compania echipei ACU Arad. Rezultatele înregistrate la Brăila de juniorii Viitorului: 2-3 (goluri marcate de Andrei Borza 2) cu Junior Suceava, 3-2 (Cristi Neicu 2 şi Ștefan Duțu) cu Stars Brăila și 3-1 (Cristi Neicu 2 și Denis Ciobanu) cu Dinamo București.

Restanțe în Campionatul Județean de fotbal

Duminică a fost recuperată o restanță din Campionatul Județean de fotbal, Seria Sud, etapa a 20-a: Danubius Rasova - AS Independența 7-1 (Ionuț Catargiu 2, 35, Constantin Olah 16, 54, 62, Marian Ceaușu 59, Aurel Done 73 - Vlăduț Onofrei 34). Rezultatul nu a influențat clasamentul final, pentru că Rasova a rămas pe locul 2, iar Independența a terminat tot pe 10. În Seria Nord, meciul Voinţa Săcele - Dunărea Ciobanu (etapa a 24-a) a fost omologat cu 3-0 (neprezentare), în timp ce partida Viitorul Cuza Vodă - Viitorul Fîntînele (etapa a 25-a) va fi reprogramată, după ce echipa oaspete a fost eliminată din Cupa României. Săcele a rămas pe locul 2, iar Ciobanu - pe locul 6. Jocul amânat din Seria Est, CS II Agigea - GSIB Mangalia (etapa a 25-a), a fost omologat cu 3-0 (neprezentare), iar cele două formații au rămas pe pozițiile 10, respectiv 13.

Selecție la CS Portul

Clubul Sportiv Portul Constanţa organizează în zilele de marți și joi, de la ora 14.00, la stadionul “Portul” din Constanţa, selecţie la fotbal pentru copii născuţi în anii 2004, 2005 şi 2006. Mai multe amănunte pot fi aflate de la antrenorul Gabriel Dinică (telefon 0722.526.023).

Turneu de tenis cu piciorul, la Constanța

Începând cu 27 iunie, la Baza Sportivă „Atletic Club” din Constanţa, se va desfășura a doua ediție a turneului de tenis cu piciorul „Sport and Fun”. Taxa de înscriere este de 250 de lei, iar fiecare echipă participantă (lotul este format din patru jucători, dintre care unul este rezervă) va primi câte o minge cadou. Primele trei clasate vor fi recompensate cu echipament sportiv și cupe. Mai multe amănunte pot fi aflate de cei interesați să participe la numerele de telefon 0727.006.326 și 0722.887.981. Înscrierile se fac până la 25 iunie, mai fiind disponibile opt locuri.

Telekom, sponsor principal al echipei naţionale de fotbal

Compania Telekom a devenit sponsorul principal al echipei naţionale de fotbal, în urma încheierii unui parteneriat cu FRF, în valoare de un milion de euro pe an, au declarat, pentru Mediafax, surse din cadrul FRF. Contractul este valabil până la finalul anului 2016, cu posibilitate de prelungire până în 2018, şi prevede acordarea unor bonusuri de performanţă de către Telekom pentru calificarea la Campionatul European din Franţa. Sigla sponsorului va fi inscripţionată pe piept, pe echipamentul de antrenament al jucătorilor echipei naţionale. Parteneriatul a fost prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă şi nici reprezentanţii FRF, nici cei ai Telekom nu au dorit să dezvăluie valoarea contractului. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că valoarea contractului este una foarte importantă şi îşi doreşte ca acest parteneriat să fie pe cel puţin patru ani.

Răzvan Ochiroşii va juca la AD Alcorcon

Fostul mijlocaş al echipei Steaua Bucureşti, Răzvan Ochiroşii, va evolua din sezonul viitor la formaţia AD Alcorcon, informează site-ul oficial al grupării din liga a doua spaniolă. „Este o recompensă pentru munca depusă în ultimele sezoane. Mulţumesc oficialilor de la Alcorcon pentru încredere şi voi da totul pentru a ajuta echipa”, a spus Ochiroşii, care va fi prezentat oficial în această săptămână. De asemenea, AD Alcorcon a mai anunţat achiziţionarea jucătorilor Marc Nierga şi Juan Jose Collantes şi a oficializat numirea antrenorului Juan Ramon Lopez Muniz. Ochiroşii, în vârstă de 26 de ani, a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Steaua Bucureşti, Gloria Buzău, Oţelul Galaţi, Săgeata Năvodari, Prahova Tomşani, Fuenlabrada şi Guijuelo. AD Alcorcon, care şi-a propus promovarea în Primera Division, a încheiat sezonul 2014-2015 pe locul 11 în liga a doua.

Mixu Paatelainen a fost demis de la naţionala Finlandei

Selecţionerul Finlandei, Mixu Paatelainen, a fost demis duminică, la o zi după înfrângerea înregistrată de finlandezi în faţa Ungariei, scor 0-1, în Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2016, din care face parte şi România. „Îi urăm succes lui Mixu Paatelainen”, a notat federaţia finlandeză într-un comunicat. Paatelainen se afla la conducerea naţionalei Finlandei din aprilie 2011. După şase etape, România ocupă primul loc în Grupa F, cu 14 puncte. Locul 2 este ocupat de Irlanda de Nord, cu 13p, iar pe 3 se află Ungaria, cu 11p. Insulele Feroe sunt pe locul 4, cu 6 puncte, iar Finlanda ocupă locul 5, cu 4 puncte. Grecia a acumulat 2 puncte şi este ultima în grupă.

Armin Veh, noul antrenor al echipei Eintracht Frankfurt

Tehnicianul Armin Veh a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Eintracht Frankfurt, înlocuindu-l pe Thomas Schaaf, a anunţat duminică clubul german. „Eintracht Frankfurt are un loc special în inima mea. Voi face totul pentru a duce echipa în vârful clasamentului”, a declarat Veh. Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a mai pregătit-o pe Eintracht Frankfurt în perioada 2011-2014, reuşind promovarea în Bundesliga în primul sezon şi accederea în Liga Europa în anul următor. El a plecat de la Eintracht în vara anului trecut pentru a merge la VfB Stuttgart, formaţie de la care a fost demis după doar 12 etape. Eintracht Frankfurt a terminat sezonul recent încheiat pe locul 9.

Zdenek Zeman este noul antrenor al echipei Lugano

Clubul Lugano a anunţat duminică, pe site-ul oficial, că noul antrenor al formaţiei elveţiene este Zdenek Zeman, care a pregătit în trecut echipe ca Lazio, AS Roma, Napoli şi Fenerbahce. „Zdenek Zeman va antrena echipa Lugano în ediţia Super League care va începe la jumătatea lunii iulie”, se arată pe site-ul fclugano.com. Zeman a antrenat ultima dată echipa italiană Cagliari.

Neymar crede că Messi merită să câştige „Balonul de Aur”

Atacantul brazilian Neymar a declarat că argentinianul Lionel Messi, coechipierul său de la FC Barcelona, merită să câştige „Balonul de Aur” în acest an. „În acest an, titlul de cel mai bun jucător al lumii are un proprietar, Lionel Messi. Pentru tot ce a făcut, el merită „Balonul de Aur“. Sper ca eu să ajung printre cei trei finalişti”, a spus Neymar. Lionel Messi şi Neymar au câştigat în acest sezon Liga Campionilor, campionatul şi Cupa Spaniei cu FC Barcelona şi participă cu naţionalele lor la Copa America. Messi a mai primit de patru ori „Balonul de Aur”, între 2009 şi 2012.

Duda şi-a prelungit contractul cu Malaga

Căpitanul echipei Malaga, Sergio Paulo Barbosa Valente „Duda”, şi-a prelungit cu un sezon contractul cu gruparea spaniolă, noul acord fiind valabil în ediţia de campionat 2015-2016. Contractul dintre cele două părţi prevede o opţiune de prelungire pentru încă un sezon. Duda a devenit în sezonul trecut fotbalistul cu cele mai multe partide jucate pentru Malaga în istoria Primera Division - 273. De asemenea, el este jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale pentru Malaga - 305. Fotbalistul portughez a fost achiziţionat de Malaga în 2009, de la FC Sevilla. Duda a mai jucat pentru Malaga în perioada 2001-2006.

Valencia a transferat un mijlocaș brazilian

Gruparea spaniolă FC Valencia a anunţat că l-a achiziţionat pe mijlocaşul defensiv al echipei Sao Paulo, Rodrigo Caio. El are 21 de ani şi a jucat 99 de meciuri în campionat pentru Sao Paulo. FC Valencia a plătit 12,5 milioane de euro pentru achiziţionarea lui Caio, care va efectua astăzi vizita medicală.

Marocanul Carcela va juca la Benfica Lisabona

Internaţionalul marocan al echipei Standard Liege, Medhi Carcela, a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea portugheză Benfica Lisabona. În vârstă de 25 de ani, Carcela a fost format la Standard Liege, iar între 2011 şi 2013 a jucat pentru echipa rusă Anji Mahacikala.

Antrenorul lui Galatasaray şi-a prelungit contractul

Tehnicianul echipei Galatasaray, Hamza Hamzaoglu, şi-a prelungit cu trei ani contractul cu gruparea din Istanbul, cu care a câştigat în sezonul 2014-2015 titlul naţional şi Cupa Turciei. „Până acum, lucrurile au mers cum am dorit şi am încheiat sezonul cu două trofee. Beneficiez de încrederea conducerii clubului şi vom mai colabora trei ani. Avem planuri cu privire la perioada următoare. Suntem conştienţi că trebuie să muncim şi mai mult”, a declarat Hamzaoglu, care este antrenorul formaţiei turce din noiembrie 2014.