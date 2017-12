Știri pe scurt

Dan Petrescu a fost inclus în cel mai bun 11 din istoria lui Chelsea

Fostul mare fotbalist român Dan Petrescu a fost inclus de cotidianul britanic „The Daily Mail“ în cel mai bun 11 din istoria lui Chelsea, echipă la care fundașul dreapta a jucat între 1995 și 2000. „Românul a fost foarte mult înaintea timpului său, fiind esențial pentru jocul de atac al echipelor pline de talent antrenate de Ruud Gullit și Gianluca Vialli. Dacă ar fi azi la apogeul carierei, ar fi unul dintre cei mai căutați jucători din campionat, atât de mult în fotbalul modern se pune accentul pe fundașii laterali ofensivi. Adesea folosit pe partea dreaptă a mijlocului, câștigă lupta cu actualul titular Branislav Ivanovic”, scrie „Daily Mail“. Iată cum arată, în opinia ziarului, cea mai bună echipă din istoria lui Chelsea: Petr Cech - Dan Petrescu, Ricardo Carvalho, John Terry, Ashley Cole - Dennis Wise, Claude Makelele, Frank Lampard, Eden Hazard - Gianfranco Zola, Didier Drogba.

Ovidiu Hațegan arbitrează la CM Under 20

Arbitrul român Ovidiu Hațegan a condus, ieri, primul său meci la Campionatul Mondial rezervat jucătorilor sub 20 de ani, ce are loc în Noua Zeelandă. Ovidiu Hațegan și compatrioții săi Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe au fost delegați la jocul Mexic - Uruguay, de pe stadionul Otago din Dunedin. La CM Under 20 sunt prezente 24 de echipe. Finala turneului se va disputa pe 20 iunie, la Auckland.

Narcis Răducan a încetat colaborarea cu ASA Tg. Mureş

Preşedintele clubului ASA Tîrgu Mureş, Narcis Răducan, a anunțat încetarea colaborării cu gruparea ardeleană, el luând decizia de a nu activa opţiunea de prelungire a contractului scadent în luna iunie. „Începând de azi (n.r. - miercuri), am încetat colaborarea cu ASA Tîrgu Mureş şi nu am activat, de comun acord, opţiunea de prelungire a contractului scadent luna aceasta. Din păcate, a trebuit în ultimul an să mă acomodez coordonatelor fotbalului românesc şi modelului de manager cerut pe piaţă, iar din dorinţa de a crea şi pune în aplicare proiecte pe durată lungă, m-am specializat în upgradarea performanţelor unei echipe pe termen foarte scurt. Lipsa coerenţei şi stabilităţii de orice fel din Liga I nu îmi va schimba principiile, dar mă obligă să caut cadrul de lucru care mi-l doresc şi e normal”, a spus Răducan, care ocupa funcţia de preşedinte al actualei vicecampioane a României din 22 ianuarie 2015.

Selymes, noul antrenor al FC Petrolul

Tehnicianul Tibor Selymes a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu FC Petrolul Ploiești, a anunțat site-ul oficial al grupării prahovene. „Sunt foarte bucuros că am ajuns aici. Vrem să alcătuim o echipă valoroasă, care să joace un fotbal frumos şi să facă performanţă. Oraşul şi suporterii Petrolului merită să aibă o echipă foarte puternică, capabilă să se lupte pentru trofee”, a declarat Selymes, care va colabora pe banca Petrolului cu Valentin Sinescu (antrenor secund) şi Cătălin Grigore (antrenor pentru portari). În vârstă de 45 de ani, Selymes a mai antrenat echipele Sopron, Liberty Salonta, Sportul Studenţesc București, Astra Ploieşti, FCM Tg. Mureş, Dinamo II Bucureşti, Săgeata Năvodari, Kaposvar şi Oţelul Galaţi. FC Petrolul mai anunţă că Mihai Joiţa a fost numit în funcţia de manager sportiv al „galben-albaştrilor”. Petrolul l-a avut antrenor interimar în ultimele patru etape pe Valentin Sinescu. Acesta l-a înlocuit, la 5 mai, pe tehnicianul Mircea Rednic, care şi-a reziliat contractul cu gruparea prahoveană pentru a prelua echipa Dinamo. Formaţia Petrolul a încheiat pe locul 6 ultima ediţie a Ligii 1 la fotbal.

Echipa Pandurii va evolua, pe teren propriu, la Drobeta Tr. Severin

Formaţia Pandurii Tg. Jiu va disputa meciurile de pe teren propriu din sezonul viitor pe Stadionul „Municipal” din Drobeta Turnu Severin, deoarece propria arenă va fi supusă, începând din această vară, unor lucrări de modernizare, care vor dura 18 luni, informează site-ul oficial al grupării din Tg. Jiu. Lucrările nu vor afecta terenul de joc din Tg. Jiu, astfel că acesta va putea fi folosit pentru antrenamente. Conducerea clubului Pandurii a căutat un stadion care să corespundă cerinţelor Ligii 1 şi să fie amplasat relativ aproape de Tg. Jiu, pentru ca suporterii să poată urmări jocurile de pe teren propriu din tribune. Echipa Pandurii a mai evoluat pe terenul de la Severin în sezonul 2010-2011, când a fost schimbată suprafaţa de joc a terenului de la Tg. Jiu. Stadionul din Drobeta Turnu Severin a mai fost folosit în prima ligă de formațiile CS Universitatea Craiova şi CS Turnu Severin. Arena a fost construită în anul 1977, are o capacitate de 20.000 de locuri şi a fost modernizată în anul 2009.

Ancelotti a refuzat oferta lui AC Milan

Antrenorul Carlo Ancelotti a refuzat oferta de a reveni pe banca tehnică a echipei AC Milan, a anunţat clubul italian, citat de „Gazzetta dello Sport“. „Carlo Ancelotti ne-a comunicat că nu va veni la AC Milan pentru sezonul viitor”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul grupării italiene. Ancelotti le-a mulţumit oficialilor de la AC Milan pentru oferta făcută. În urma refuzului lui Ancelotti, principalul favorit la preluarea funcţie de antrenor la AC Milan a devenit Roberto Donadoni, fost jucător la gruparea patronată de Silvio Berlusconi. Carlo Ancelotti a fost demis la 25 mai de la Real Madrid, echipă pe care o pregătea din 2013. În acest sezon, AC Milan a fost pregătită de Filippo Inzaghi şi a încheiat pe locul 10 în Serie A. Ancelotti a mai pregătit-o pe Milan în perioada 2001-2009 şi a câştigat de două ori Liga Campionilor, de două ori Supercupa Europei, o dată Campionatul Mondial al cluburilor, un titlu în Serie A, o Cupă a Italiei şi o Supercupă a Italiei. Ancelotti a evoluat şi ca jucător la AC Milan, în perioada 1987-1992.

Rafa Benitez, prezentat la Real Madrid

Tehnicianul Rafael Benitez a fost prezentat oficial ieri ca noul antrenor al echipei Real Madrid, într-o conferinţă de presă desfășurată la arena „Santiago Bernabeu” din Madrid. Rafa Benitez, care a plecat de la Napoli, va fi antrenorul formaţiei Real Madrid în următoarele trei sezoane și îl înlocuieşte în funcție pe Carlo Ancelotti, demis săptămâna trecută. „M-am întors acasă. Nu am multe de spus. Am venit aici să câștig trofee și pentru acest lucru voi lupta”, a declarat Rafa Benitez, care a plâns la prezentarea oficială.

Manchester United a oferit 150 de milioane de euro pentru Bale şi Varane

Gruparea Manchester United a oferit suma de 150 de milioane de euro pentru serviciile jucătorilor Gareth Bale şi Raphael Varane, însă oficialii clubului Real Madrid au refuzat, a anunţat „The Telegraph“. Potrivit sursei citate, Real a refuzat oferta celor de la United, deoarece conducătorii madrileni vor să discute mai întâi cu antrenorul Rafael Benitez pentru a vedea pe cine se va baza acesta în sezonul viitor. Gareth Bale a venit la Real Madrid în 2013, pentru 100 de milioane de euro, iar Varane, în 2011, pentru zece milioane de euro.

Michael Essien va juca la Panathinaikos

Mijlocaşul ghanez Michael Essien a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea Panathinaikos Atena, a anunţat clubul grec, pe site-ul oficial. „Decizia de a semna nu a fost greu de luat. L-am sunat pe Djibril Cisse şi mi-a spus: Du-te, fratele meu. Vei adora echipa“, a declarat Essien. În vârstă de 32 de ani, Essien, fost jucător la Chelsea Londra şi Olympique Lyon, va avea un salariu de 1,2 milioane de euro pe sezon.

Lucas Moura şi-a prelungit contractul cu PSG

Mijlocaşul ofensiv Lucas Moura şi-a prelungit contractul cu echipa franceză Paris Saint-Germain pentru încă două sezoane, până în iunie 2019, a anunţat gruparea din capitala Franței. „Sunt foarte fericit. Să joc aici este o mândrie”, a declarat Lucas Moura, care evoluează la PSG din ianuarie 2013, când a fost transferat de la Sao Paulo.

Jackson Martinez poate pleca de la FC Porto

Atacantul columbian Jackson Martinez a declarat că a primit permisiunea clubului FC Porto să se transfere la o altă echipă. „Acum sunt concentrat la pregătirea Copei America. Nu ştiu care va fi viitorul meu, dar am primit permisiunea clubului FC Porto să mă transfer la o altă formaţie”, a spus Jackson Martinez. Internaţionalul columbian, care are o clauză de reziliere a contractului cu FC Porto de 35 de milioane de euro, se află în atenţia echipelor FC Valencia, Arsenal Londra, AS Roma şi AC Milan. Jackson Martinez, în vârstă de 28 de ani, va participa cu naţionala Columbiei la Copa America, competiţie care se va desfăşura în Chile, în perioada 11 iunie - 4 iulie.

Dedryck Boyata va juca la Celtic Glasgow

Fundaşul belgian al echipei Manchester City, Dedryck Boyata, va juca din sezonul viitor la formaţia Celtic Glasgow, a anunţat clubul englez. Boyata, în vârstă de 24 de ani, a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea scoţiană. Internaţionalul belgian a fost achiziţionat de Manchester City în 2008 şi a fost împrumutat la Bolton Wanderers şi Twente Enschede.