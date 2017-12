Știri pe scurt

Liga 1, etapa a 32-a

Programul partidelor din etapa a 32-a - sâmbătă: CSMS Iaşi - CFR Cluj (ora 16.00; Look TV și Digi Sport), FC Braşov - FC Steaua SA Bucureşti (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), ASA Tg. Mureş - Petrolul Ploieşti (ora 21.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); duminică: Concordia Chiajna - FC Viitorul (ora 16.00; Look TV și Digi Sport 1), Oţelul Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamț (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), Rapid Bucureşti - CS Universitatea Craiova (ora 21.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1); luni: U. Cluj - Astra Giurgiu (ora 20.30; Look TV și Digi Sport 1). Vineri seară s-au disputat partidele FC Botoşani - Pandurii Tg. Jiu 1-1 (Acsinte 31 / Cordoş 24) și Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş 1-1 (Grozav 82 / R. Zaharia 90+4). Clasament: 1. ASA 65p, 2. FC Steaua SA 64p, 3. Petrolul 52p, 4. Astra 50p, 5. CS U. Craiova 47p, 6. FC Botoşani 46p, 7. Dinamo 45p, 8. CSMS Iaşi 42p (golaveraj: 29-31), 9. FC Viitorul 42p (40-46), 10. Pandurii 39p, 11. Concordia 35p (34-39), 12. Gaz Metan 35p (27-34), 13. Rapid 33p, 14. FC Brașov 32p, 15. U. Cluj 31p, 16. CFR 27p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 17. Ceahlăul 24p, 18. Oţelul 23p.

Audierile în recursul înaintat de CFR Cluj la TAS vor avea loc marţi

Audierile în recursul înaintat de CFR Cluj la Tribunalul de Arbitraj Sportiv împotriva sancţiunii cu 24 de puncte de penalizare, dictată de Comisia de Disciplină a FRF, vor avea loc marţi, la Lausanne, au declarat vineri, pentru agenţia Mediafax, surse din cadrul grupării ardelene. Conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal a solicitat în scris Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne ca instanţa să se pronunţe până la data de 22 mai în acest dosar. Surse din cadrul LPF au spus că o decizie înaintea primului meci din cadrul etapei a 33-a, programat la 22 mai, este foarte importantă, având în vedere faptul că eventuala recuperare a celor 24 de puncte de către CFR va afecta lupta pentru evitarea retrogradării.

110 milioane de euro pentru Bale

Gruparea Manchester United oferă suma de 110 milioane de euro pentru achiziţionarea lui Gareth Bale de la Real Madrid, a scris, vineri, presa engleză. Potrivit „Daily Mirror”, Manchester United va renunţa la doi jucători cu salarii mari, Robin van Persie şi Angel Di Maria, pentru a-l achiziţiona pe Bale. În vârstă de 25 de ani, Gareth Bale a plecat de la Tottenham la Real Madrid, în 2013, pentru suma de 100 de milioane de euro.

Şase jucători de la Juventus, în echipa etapei din Liga Campionilor

Jucătorii formaţiei Juventus Torino, Gianluigi Buffon, Patrice Evra, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Paul Pogba şi Alvaro Morata, au fost incluşi în echipa ideală a manşei secunde a semifinalelor Ligii Campionilor, după ce italienii s-a calificat în finala competiţiei, informează site-ul UEFA. Din această echipă mai fac parte trei fotbalişti de la Bayern Munchen şi câte unul de la Real Madrid şi FC Barcelona. Echipa ideală a manşei secunde a semifinalelor Ligii Campionilor este următoarea: Buffon (Juventus) - Evra (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Marcelo (Real) - Thiago Alcantara (Bayern), Pogba (Juventus), Schweinsteiger (Bayern) - Morata (Juventus), R. Lewandowski (Bayern), Neymar (FC Barcelona). Echipele Juventus Torino şi FC Barcelona s-au calificat în finala Ligii Campionilor, programată la 6 iunie, la Berlin.

FFC Frankfurt a câştigat Liga Campionilor la fotbal feminin

Echipa germană de fotbal feminin FFC Frankfurt a câştigat Liga Campionilor, după ce a învins, joi seară, în finala de la Berlin, cu scorul de 2-1 (Sasic 32, Islacker 90+2 / Delie 40), formaţia franceză Paris Saint-Germain, informează site-ul oficial al UEFA. FFC Frankfurt a câştigat pentru a patra oară în istorie Liga Campionilor, după ce s-a mai impus în 2002, 2006 şi 2008.

Finala Cupei Italiei se va disputa la 20 mai

Finala Cupei Italiei, care va opune echipele Juventus Torino şi Lazio Roma, se va disputa la 20 mai, a anunţat Liga Italiană de Fotbal. Finala a fost programată iniţial la 7 iunie, dar nu se va mai putea juca la acea dată deoarece Juventus va disputa cu o zi înainte finala Ligii Campionilor, cu FC Barcelona, la Berlin.

Cech ar putea pleca de la Chelsea

Portarul Petr Cech poate negocia cu alte echipe şi ar putea pleca de la Chelsea Londra după 11 sezoane, a anunţat, vineri, agentul jucătorului, Viktor Kolar, informează BBC. Portarul în vârstă de 32 de ani, aflat la Chelsea din 2004, a evoluat doar de 16 ori în acest sezon, belgianul Thibaut Courtois fiind titular. „Petr mai are un an de contract. Totuşi, pot confirma că am primit permisiunea de la Chelsea de a discuta cu alte cluburi. El vrea să joace titular”, a declarat Kolar. Potrivit presei engleze, Paris Saint-Germain şi Beşiktaş Istanbul sunt interesate de serviciile lui Cech.

Luis Suarez, incert pentru meciul cu Atletico Madrid

Atacantul uruguayan Luis Suarez a suferit o accidentare la ischiogambieri şi este incert pentru meciul cu Atletico Madrid, programat duminică, în campionatul Spaniei, la finalul căruia FC Barcelona ar putea câştiga titlul de campioană. Luis Suarez s-a accidentat la piciorul stâng în meciul cu Bayern Munchen, disputat marţi, din manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. FC Barcelona ar putea câştiga titlul duminică, dacă se va impune în meciul din deplasare cu Atletico Madrid, campioana en titre.

AS Roma l-a achiziţionat definitiv pe Leandro Paredes

Gruparea AS Roma a anunţat, vineri, că l-a achiziţionat definitiv pe Leandro Paredes de la Boca Juniors, pentru suma de 4,5 milioane de euro. Paredes a fost împrumutat de la Boca Juniors, din ianuarie 2014. În acest an, Paredes a disputat şapte meciuri în toate competiţiile pentru AS Roma.

Jucători de la River Plate, stropiţi cu o substanţă iritantă

Meciul Boca Juniors - River Plate, din manşa secundă a optimilor de finală ale Copei Libertadores, a fost suspendat, după ce mai mulţi jucători ai echipei River Plate au fost stropiţi de un produs cu efect iritant în timp ce reveneau pe teren pentru a disputa a doua repriză. În momentul suspendării, scorul era 0-0, meciul disputându-se pe stadionul „La Bombonera”, în faţa a 60.000 de spectatori. „Nu mai văd nimic, sunt ars”, a declarat fundaşul formaţiei River Plate, Ramiro Funes Mori, după incident. Boca Juniors, care a fost învinsă în tur cu 1-0, ar putea pierde acest meci la „masa verde”. „Este o ruşine”, a declarat antrenorul echipei River, Marcelo Gallardo, presa argentiniană anunţând că patru jucători au fost transportaţi la spital. Învingătoarea din optimi va întâlni în sferturile de finală echipa braziliană Cruzeiro.