Știri pe scurt

Podiumuri constănțene la Cupa „Andreea Răducan”

La finalul săptămânii trecute, la Bârlad, s-a desfășurat Cupa „Andreea Răducan” la gimnastică artistică, întrecere rezervată junioarelor III la nivelurile 1 și 2. Gimnastele constănțene au reușit să urce pe podium de șapte ori: locul 3 la echipe nivel 1, prin CSȘ 1 Constanța (Miruna Parapeanu, Andreea Preda, Amalia Petre și Evelina Oprea), locul 1 la individual compus nivel 1 prin Amalia Petre (CSȘ 1 Constanța), locul 1 la bârnă nivel 1 prin Amalia Petre (CSȘ 1 Constanța), locul 3 la bârnă nivel 1 prin Andreea Preda și Evelina Oprea (ambele de la CSȘ 1 Constanța), locul 1 la sol nivel 1 prin Amalia Petre (CSȘ 1 Constanța) și locul 3 la echipe nivel 2 prin CS Farul (Melisa Osman, Delia Constantinescu, Alexia Cojan Maria Ceplinschi).

Succes pentru CS Farul la CN de atletism pentru juniori III

La finalul săptămânii trecute, la București, a avut loc prima etapă a Campionatului Național de juniori III la atletism, unde CS Farul Constanța a fost reprezentat de doi sportivi, ambii pregătiți de Eveline Lisenco. Astfel, Bianca Șiangă s-a impus în proba de triplusalt și a încheiat pe locul 5 la lungime, în timp ce Stere Șiangă s-a clasat pe locul 4 la triplusalt și a terminat pe locul 5 în proba de lungime.

Victorie constănțeană la lupte greco-romane

La București, la finalul săptămânii trecute, s-a desfășurat un turneu internațional de lupte greco-romane rezervat juniorilor I și II, la care au participat și doi sportivi de la CS Farul Constanța, pregătiți de Grigore Gheorghe și Florin Uzum. La juniori II, Răzvan Arnăutu a câștigat competiția la categoria 50 de kilograme, în timp ce Florin Tița s-a clasat pe locul 3 la categoria 46 de kilograme.

Begu și Niculescu, învingătoare în primul tur la Roma

Perechea formată din Irina-Camelia Begu și Monica Niculescu s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu de la Roma, după ce a trecut în primul tur, cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi 11 minute, de cuplul alcătuit din Chen Liang (China) și Katalin Marosi (Ungaria). În runda următoare, cele două românce vor da piept cu principalele favorite, Martina Hingis (Elveţia) și Sania Mirza (India), care au acces direct în această fază a competiţiei. Pentru calificarea în optimi, Begu şi Niculescu vor primi 105 puncte în clasamentul WTA de dublu şi un cec în valoare de 7.280 de euro. În schimb, perechea formată din Raluca-Ioana Olaru și Raquel Kops-Jones (SUA) a fost învinsă, tot în primul tur, cu scorul de 6-2, 6-1, după 59 de minute, de cuplul alcătuit din Julia Goerges (Germania) și Silvia Soler-Espinosa (Spania). Pentru participarea la turneul de la Roma, Olaru și Kops-Jones vor primi un punct în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 3.605 euro.

Copil, în turul secund la Heilbronn

Marius Copil s-a calificat în turul secund al turneului challenger de la Heilbronn (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Copil l-a învins în primul tur, cu scorul de 7-6 (8/6), 7-5, după o oră şi 33 de minute, pe germanul Jan Choinski, beneficiar al unui wild-card şi poziţia 599 în ierarhia mondială. În turul secund, Copil îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre argentinianul Guido Pella, locul 131 ATP, şi germanul Tobias Kamke, cap de serie nr. 6 şi poziţia 118 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul secund la Heilbronn, Copil va primi 8 puncte ATP şi un cec în valoare de 730 de euro.

Remy Bonjasky va fi prezent la Bucureşti, la gala Superkombat

Fostul luptător Remy Bonjasky va fi prezent, la 23 mai, la Sala Polivalentă din Bucureşti, pentru a asista la gala Superkombat, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor. „Întotdeauna este o plăcere să vin în România, oamenii sunt primitori, iar galele Superkombat au ajuns la un nivel extraordinar. Anul trecut am fost la două dintre ele, la Constanţa şi Almere, şi mă aştept ca şi cea de la Bucureşti să fie la fel de spectaculoasă”, a declarat surinamezul. Bonjasky a donat o pereche de mănuşi cu autograf pentru licitaţia caritabilă care va avea loc vineri, 15 mai, la Otopeni. În vârstă de 39 de ani, Bonjasky are în palmares trei titluri de campion mondial K-1, în Japonia, şi de-a lungul timpului a învins luptători precum Ray Sefo, Ernesto Hoost, Francois Both, Cro Cop şi Alistair Overeem. La Gala Superkombat de la Sala Polivalentă vor participa fraţii Bogdan şi Andrei Stoica, iar o parte din încasări va fi donată unor spitale de oncologie. Cele mai ieftine bilete costă 20 de lei.

Accidentare gravă pentru Pozzovivo în Il Giro

Etapa a treia a Turului ciclist al Italiei, desfășurată ieri, între localitățile Rapallo și Sestri Levante, pe distanța a 136 de kilometri, s-a soldat cu accidentarea gravă a ciclistului italian Domenico Pozzovivo, liderul echipei franceze AG2R La Mondiale. Considerat al cincilea favorit la câştigarea Il Giro în acest an, Pozzovivo a căzut pe coborârea de pe Barbagelata, cu 40 de km înainte de sosire. Pozzovivo s-a lovit cu fața de asfalt, pierzându-şi cunoştinţa, fiind apoi transportat la spitalul din Genova. În urmă cu doi ani și două zile, în aceeași zonă, rutierul belgian Wouter Weylandt a decedat în Il Giro 2013, tot în urma unei căzături grave.

Final Four-ul Euroligii de baschet masculin se va disputa la Berlin, în 2016

Federaţia Europeană de Baschet a anunţat, ieri, că Final Four-ul Euroligii de baschet masculin se va disputa la Berlin, în 2016, în „Mercedes-Benz Arena”, informează „L'Equipe”. Oraşul Berlin a mai găzduit Final Four-ul Euroligii de baschet masculin în 2009, atunci când Panathinaikos Atena a învins în finală, cu scorul de 73-71, pe CSKA Moscova. În acest an, Final Four-ul Euroligii va avea loc la Madrid, în perioada 15-17 mai. În semifinale sunt programate meciurile Real Madrid - Fenerbahce Istanbul şi Olympiacos Pireu - CSKA Moscova. Câştigătoarele se vor întâlni în finală.

Atletul etiopian Haile Gebreselassie şi-a anunţat retragerea din activitate

Atletul etiopian Haile Gebreselassie, dublu campion olimpic în proba de 10.000 de metri, şi-a anunţat retragerea din activitate la vârsta de 42 de ani, informează „L'Equipe”. „Îmi voi încheia aici cariera profesionistă, dar nu voi renunţa să alerg. Atletismul este viaţa mea”, a declarat Gebreselassie la BBC, după cursa Grand Manchester Run, la care s-a clasat pe locul 16. Haile Gebreselassie a câştigat două titluri olimpice în proba de 10.000 de metri, în 1996 şi 2000, patru titluri mondiale (1993, 1995, 1997, 1999) şi patru titluri mondiale în sală (1.500 m - în 1999 şi 3.000 m - în 1997, 1999 şi 2003). Atletul etiopian a stabilit recorduri mondiale la 10.000 m şi 5.000 m, ambele în 1998, şi a doborât în două rânduri recordul mondial la maraton, în 2007 şi 2008. În acest moment, Gebreselassie deţine recordul mondial al orei (21,185 km) şi pe cel la 20.000 m (56 de minute și 26 de secunde).