Anderlecht vrea să scape de Stanciu și Chipciu

Internaționalii români Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu vor pleca de la Anderlecht Bruxelles în această iarnă, a anunțat publicația belgiană La Derniere Heure. „Nicolae Stanciu caută o soluție rapidă pentru perioada de mercato din ianuarie. Deși este dorit de Beșiktaș Istanbul și de mai multe cluburi din Golf (n.r. - Al-Hilal și Al-Whada), el speră să atragă atenția cluburilor germane. El apreciază că stilul său de joc este pe placul celor din Bundesliga. Cum valoarea lui a scăzut de când a venit la Anderlecht, va pleca doar sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare”, susțin belgienii, care notează că Alexandru Chipciu costă trei milioane de euro, dar poate fi împrumutat „în cazul unei oferte interesante”. „Jucătorul în vârstă de 28 de ani, care trece prin momente dificile după decesul tatălui său din cauza unui cancer de piele, ar vrea să evolueze mai mult”, a mai notat sursa citată.

Presa arabă a anunțat că Stanciu e dorit în Arabia Saudită de Al-Hilal, după ce mijlocașul român a fost pus pe lista de transferuri de Anderlecht. Totuși, românul de 24 de ani nu e interesat de această ofertă și vrea să mai aștepte alte posibile destinații în perioada de transferuri de iarnă. El are șanse mici să fie titular în viitorul apropiat, deoarece Sofiane Hanni, folosit pe postul său, are evoluții bune. Beșiktaș, formație calificată în primăvara Champions League, vrea să achite 500.000 de euro pentru împrumutul pe 6 luni, să îi suporte salariul integral, iar în vară să plătească 9 milioane de euro pentru a-l achiziționa pe Nicolae Stanciu. 15 meciuri, un gol și două pase de gol are Stanciu în acest sezon pentru Anderlecht.

Nici Chipciu nu traversează cea mai bună perioadă a sa la Anderlecht. Mijlocașul ofensiv nu este pe placul noului antrenor al echipei, fiind mai mult rezervă de când Vanhaezebrouck a preluat echipa. 16 meciuri și o pasă de gol are Chipciu în acest sezon pentru Anderlecht.