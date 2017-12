Andy Garcia, marele cîştigător al premiilor hispanice de film

"The Lost City", care marchează debutul ca regizor al actorului Andy Garcia, a luat premiul pentru cel mai bun film la gala Imagen de la Los Angeles, ce recompensează cele mai bune producţii cinematografice şi de televiziune hispanice. Acelaşi Andy Garcia a cîştigat şi premiul pentru cel mai bun regizor, cu "The Lost City", care urmăreşte destinul unei familii cubaneze înstărite, în timpul ascensiunii la putere a lui Fidel Castro.

Antonio Banderas a fost declarat cel mai bun actor graţie rolului său din filmul "Take the Lead". Echivalentul acestui premiu pentru televiziune i-a revenit lui Michael Pena pentru rolul său din "Walkout", o producţie TV ce spune povestea adevărată a unor elevi de origine mexicană din Los Angeles, din 1968, care au organizat mişcări de protest faţă de discriminarea şi condiţiile proaste de studiu de la şcoală. Cea mai bună actriţă într-un film a fost desemnată America Ferrera, pentru rolul din "The Sisterhood of the Travelling Pants", în timp ce Lisa Vidal a luat premiul pentru cea mai bună actriţă într-o producţie TV - "Odd Girl Out". Cel mai bun serial TV difuzat la ore de maximă audienţă a fost desemnat "The West Wing" ("Viaţa la Casa Albă"), în care Jimmy Smits joacă rolul unui candidat hispanic la preşedinţie.

Premiul pentru întreaga carieră i-a fost acordat lui Gregory Nava, regizorul filmului "El Norte" (1983), povestea a doi adolescenţi din Guatemala care decid să ia viaţa de la capăt în Los Angeles.