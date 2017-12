Angajările la stat, blocate doar în administrația publică centrală

09:32:06 / 07 Iulie 2017

Eu

S-a scapat robinetul la angajari??? Deci institutiile fac ce vor ??? Pai daca nu exista nimeni sa va controleze cum sa nu se scape robinetul!!! Multe institutii avem in tara care nu fac NIMIC! Papa banii celor care muncesc la privat! Si mai au si salarii duble. Si cei care chiar muncesc in tara asta iau 1065 de lei in anul 2017!!!!!!!! Sat fara stapan! Asta e Romania! Cum sa nu pleci sin tara!!!???