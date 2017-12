Angajații Institutului „Ana Aslan“ aduc acuze grave conducerii!

Personalul medical al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan” a declanşat greva generală pe termen nelimitat, solicitând înlocuirea actualului manager interimar, pe care îl acuză că a întocmit un raport de audit intern care conţine date ireale. Personalul medical asigură doar o treime din activitate şi tratează doar urgenţele. ”E un lucru care a pornit de la un raport, un raport făcut de către o firmă particulară şi ale cărui concluzii au fost spuse pe holuri, dar nu au fost date decât după trei luni, la cererea scrisă a colegilor şefi de secţii, şi în acel raport era figurat deficit la policlinică. Luând cifrele luate de firmă, am văzut că cifrele sunt ireale, deci veniturile ambulatorului sunt înjumătăţite, nu au fost trecute corect, cheltuieli care au fost trecute mai mari decât sunt, credem, în mod real. Nu facem noi cheltuielile, nu plătim noi furnizorii. Toate astea le-am prezentat într-un material şi am fost la doamna manager de două ori în audienţă şi nu am fost primit. Am primit un telefon de la dânsa că a fost uimită că m-am uitat peste cifre, a zis că o să dea drumul totuşi la achiziţii”, a declarat Cristian Vasiliu, medic-şef de ambulatoriu.

"Am ieşit să ne păstrăm drepturile noastre, în primul rând pe actul medical, noi nu avem treabă pe achiziţii sau ce s-a vehiculat, să ne protejăm ce avere ne-a lăsat doamna profesoară Ana Aslan, să nu distrugem aşa o legendă. Dânsa (actualul manager - n.r.) nu ştim anume cum a fost numită, a fost numită politic la Institutul nostru, nu ştim prea multe detalii, am înţeles că a lucrat la Colentina şi a plecat urât de acolo. Ea a fost numită acum şase luni şi pe 27 octombrie a fost prelungit încă şase luni interimatul. Jigneşte pacienţi, începând de la personal, asistenţi, medici, colegi, comportament neadecvat, numai în controale o ţinem, nu mai avem timp pentru actul medical", a declarat, Elena Rădulescu, asistentă. Medicii spun că greva va continua până când actualul manager va pleca, aceştia precizând că situaţia este cunoscută şi la Ministerul Sănătăţii, care însă nu a luat niciun fel de atitudine. ”Acolo (în raportul Corpului de control -n.r.) erau chestiuni legate de alte servicii decât de corpul medical. Nişte chestiuni legate de achiziţii, legate de alte lucruri care nu ţin deloc de corpul medical, dar au fost prezentate în aşa fel încât să arunce o lumină negativă asupra activităţii medicale. Trebuie să citim cu atenţie raportul, să vedem ce conţine tot, în întregime şi partea care ne priveşte pe noi. Noi avem nişte încasări din venituri proprii, adică nu de la Casa de Asigurări, peste trei milioane de lei anual. Din aceste încasări, s-a hotărât în Consiliul Medical ca, mulţumită că au depus efort aici o serie de colegi, să li se ofere o dată pe an fie celor care sunt pensionari, adică celor care sunt angajaţi la Institut, sau unor rude de-ale lor. Nu e vorba despre ce se spune acolo, că persoane neasigurate sau aşa mai departe. Şi nu sunt din banii de la Casa de Asigurări, adică din banii pacienţilor, asta să fie clar”, a declarat Ioan Prada, director medical al Institutului "Ana Aslan".

Pe de altă parte, actualul manager interimar, Silvi Ifrim, a precizat că i se cere plecarea ca să nu continue demersul de "eficientizare" a instituţiei. ”În momentul venirii mele la conducerea Institutului, am dispus realizarea unei evaluări a activităţii, iar rezultatele acestui audit extern nu le-au fost favorabile. Institutul a terminat anul 2015 cu o datorie de 1,5 milioane de lei, primul trimestru s-a încheiat, de asemenea, cu un deficit de 138.000.000 lei, iar în trimestrul doi - alte 600.000. Am redus din consumuri şi cheltuieli şi acum am reuşit să acoperim toate aceste găuri. Ei vor un singur lucru, să părăsesc acest post pentru a nu continua demersurile de eficientizare şi transparentizare a cheltuielilor Institutului şi de rentabilizare a acestuia. Sigur că sunt atinse privilegiile care le au acum geriatrii. Acum nu se ştie cât costă tratamentul unui pacient, nu există un buget de venituri şi cheltuieli al fiecărei secţii, practic, nu se face nicio responsabilizare a medicilor. Întrebarea e ce a făcut domnul Prada până acum, de ce nu a făcut contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate? Cei care au lăsat de izbelişte Institutul sunt, de fapt, cei care acum ţipă la uşă „demisia“. Eu am făcut Ministerului Sănătăţii o propunere de restructurare a angajaţilor, fără a afecta numărul acestora, ci doar o reaşezare a acestora astfel încât activitatea să fie una rentabilă. Propunerea Corpului de control a fost de revocare din funcţie a directorului medical, doctorul Ioan Prada, pentru că nu şi-a îndeplinit atribuţiile şi nu a făcut ceea ce avea de făcut”, a declarat Silvi Ifrim, actualul manager interimar.