Antichitatea contemporană a Mării Negre, la MINAC

Constanţa este, în aceste zile, prin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente cultural-ştiinţifice din bazinul Mării Negre: Simpozionul Internaţional „Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage”. Evenimentul dimensionează interdisciplinar istoria cetăţilor şi civilizaţiilor care au trăit pe malurile Mării Negre încă din Antichitate şi prezintă perspective complete şi argumentate asupra tuturor segmentelor sociale, economice, culturale, istorice, artistice şi de civilizaţie ale acestei perioade atât de complexe şi bogate în semnificaţii şi întâmplări.

Numele care onorează cu ideile şi lucrările lor ştiinţifice acest eveniment sunt (în ordinea prezentată în caietul-program al manifestării – n.r.): David Braund, Francois de Callatay, Mădălina Dana, Ligia Ruscu, Victor Cojocaru, Alla Bujskich, Irene Polinskaya, Vladimir Stolba, Michael A. Speidel, Askold Ivantchik, Vakhtang Licheli, Thibaut Castelli, Lucian Munteanu, Gabriel Talmaţchi, Emanuel Petac, Dorel Paraschiv, Amiran Kakhidze, Emzar Kakhidze, Ulrike Peter, Vladimir Stolba, Johannes Nolle, Gabriel Custurea, Jochen Fornasier, Marta Oller Guzman, Tassilo Schmitt, Jean Coert, Alexandru Avram, Mikhail Treister, Udo Schlotzhauer, Denis Zhuravlev, Nikolay Sudarev, Marina Vakhtina, Mayya Kashuba, Viktor Kopylov, Nadezhda Andrianova, Marina Vakhtina, Valentina Mordvintseva, Lavinia Grumeza, Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Jerge Tello Benedicto, Annamaria-Izabella Pazsint, Dan Aparaschivei, Sergiu Musteaţă, Sorin Marcel Colesniuc, Sergei Bocharov, Ramil Khayrutdinov, Airat Sitdikov, Irina Sodoleanu-Nastasi, Ioan Opriş, Robert Constantin, Mihai Ionescu, Laurenţiu Radu, Constantin Chera, Cătălin Dobrinescu, Tiberiu Potârniche, Vitalie Bodolică, Mircea Pop, Yuri Vinogradov, Sever-Petru Boţan, Ştefan Honcu, Dan Ruscu.

Simpozion internaţional sub semnul Centenarului

„Este un simpozion internaţional organizat sub semnul Centenarului şi face parte din programul mai larg de manifestări pe care le-am gândit spre a fi dedicate acestei sărbători atât de importante: Centenarul Marii Uniri a românilor de la 1 decembrie 1918. La acest simpozion internaţional participă cele mai mari nume din zona de cercetare a istoriei Mării Negre, din Franţa, Marea Britanie, Elveţia, Belgia, Ucraina, Rusia, R. Moldova, România, Georgia, etc. Specialiştii adunaţi la Constanţa discută despre cele mai importante descoperiri din zona Mării Negre de-a lungul timpului. Este un simpozion susţinut de Autoritatea Naţională Română pentru Cercetare Ştiinţifică şi CJC. Dobrogea este probabil cea mai importantă zonă arheologică a României. Toate descoperirile de aici se conservă, se restaurează şi se pun în valoare pentru a ajunge în faţa publicului, aşa cum se poate vedea şi în Expoziţia „140 de ani de arheologie”, găzduită la etajul întâi al Muzeului de Istorie. Suntem interesaţi ca turişti din întreaga ţară şi chiar din întreaga lume să vină şi să viziteze siturile arheologice dobrogene, iar apoi să admire artefactele descoperite şi conservate, la Muzeul de Istorie”, a declarat Sorin Colesniuc, directorul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Marea Neagră, „un topic foarte dinamic, modern şi vechi totodată”

Cu mare entuziasm a vorbit despre eveniment şi despre România şi belgianul Francois de Callatay (Royal Library of Belgium), care a menţionat că se află pentru a doua oară în oraşul nostru: „Prima oară am fost în 1995, deci acum mult timp. Sunt foarte fericit să mă aflu aici, mai ales că sunt legat direct de România. Numele meu este unguresc, dar provine din Transilvania. Familia mea a plecat din Oradea acum mai bine de 200 de ani. Este o plăcere extraordinară să fiu alături de colegii specializaţi în istoria Mării Negre şi să fac parte din această comunitate de cercetători. În termeni de emoţie autentică, pot să spun că mă simt excelent în România, Bulgaria, Rusia, aici lucrurile şi oamenii sunt autentice şi autentici, vii. Marea Neagră este extrem de interesantă şi din perspectiva Greciei Antice, este un topic foarte dinamic, modern şi vechi totodată, căci istoria se scrie şi se rescrie şi iar se rescrie şi de fiecare dată apar noi idei despre trecut. Este interesant şi contactul dintre vechile cetăţi greceşti şi geţi, dar şi cum istoria a fost construită de-a lungul timpului, până acum. Cum aţi depăşit comunismul, ce fel de ideologii vă definesc… este foarte interesant să intrăm în contact, ne deschide mintea. Am reuşit să creăm o comunitate frumoasă a prezetului care vorbeşte despre trecut”.

Evenimentul se încheie vineri, 24 august 2018.