ANUNȚ de ULTIMA ORĂ pentru viitorii medici! Se întâmplă la Rezidențiatul de anul ăsta!

În ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat o Hotărâre de Guvern care prevede majorarea cifrei de școlarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018 – 2019, de la 5.000 la 5.415 locuri și posturi. Actul normativ aprobat modifică pct. VII subpunctul 4 din anexa Hotărârii Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018 –2019.

Menționăm că, pentru anul universitar 2017-2018 cifra de școlarizare prin rezidențiat a fost de 4.000 locuri și posturi.

Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăţi accesul la serviciile medicale, în special în zone defavorizate din punct de vedere socio-economic, prin formarea unui număr mai mare de specialişti care să ofere suportul necesar pentru creşterea calităţii stării de sănătate a populaţiei. Se va asigura astfel personalul medical necesar pentru serviciile medicale acordate in dispensarele şcolare, serviciile de ambulanţă sau centrele de permanenţă.

De asemenea, vă reamintim că potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.52/29.06.2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posturile care vor rămâne neocupate după susținerea examenului de rezidențiat vor fi redistribuite. Astfel, candidații care la sesiunea precendentă au obținut punctajul minim de promovare dar s-au clasat în afara numărului de locuri și posturi, pot ocupa posturile rămase neocupate în sesiunea următoare. În completarea acestui act normativ, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a emis Ordinul de ministru nr. 936/25 iulie 2018 care prevede metodologia care se aplică pentru ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la concursul de rezidențiat. Pentru anul acesta, metodologia prevede că la repartizarea posturilor rămase neocupate după organizarea concursului de rezidențiat în anul 2018 vor avea prioritate cei 415 candidați care au fost respinși după examenul organizat în 2017, deși au obtinut punctajul minim de promovare, condiție necesară dar nu suficientă pentru ocuparea unui post de rezident.

„ Politicile asumate de Guvern în domeniul sănătății vizează îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Majorarea cifrei de școlarizare prin rezidențiat este un pas în această direcție. Am convingerea că rolul medicinei primare este esențial pentru atingerea acestui obiectiv. Pentru acest lucru, avem nevoie de specialiști care să asigure asistența medicală nu doar în marile unități sanitare din principalele orașe ale țării, ci și în zonele defavorizate, iar pentru asta trebuie să facilităm accesul medicilor tineri pe piața muncii”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

În acest an concursul național de intrare în rezidențiat este programat în data de 18 noiembrie 2018. Detalii privind organizarea și desfășurarea acestui concurs vor fi aduse la cunoștința celor interesați, în timp util, pe site-ul oficial al concursului.