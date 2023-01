Aproximativ 15% dintre românii care vin în țară de Sărbători trec pragul unei clinici stomatologice

Aproximativ 15% dintre românii care se întorc în țară în perioada sărbătorilor de iarnă vizitează cel puțin o dată o clinică stomatologică pentru tratament sau un simplu consult de specialitate, arată o analiză Life Dental Spa, unul dintre cele mai dinamice lanțuri de clinici stomatologice din România, specializat în tratamente cu laser, o tehnologie de vârf, fără durere.

Potrivit datelor Life Dental Spa, prețurile serviciilor stomatologice din România sunt și cu până la 75% mai accesibile decât cele practicate în Vest, iar interesul pentru turismul medical a crescut în mod continuu de la un an la altul.

Clinicilor Life Dental Spa le trec pragul anual, în perioada sărbătorilor, mii de pacienți din Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, inclusiv din SUA, acolo unde tratamentele dentare sunt și de peste 4 ori mai scumpe ca cele din România.

Potrivit datelor Serviciului de Telecomunicații Speciale, peste 100.000 de români au intrat în țară pe parcursul lunii decembrie de anul trecut, în condițiile în care vizitatorii erau obligați să completeze un formular digital de înregistrare.

„Pe baza programărilor realizate în această perioadă, interesul a fost mai mult decât dublu comparativ cu anul trecut. Întrucât cererea a crescut accelerat, am decis inclusiv să păstrăm clinicile deschise și în zilele libere, de 30 noiembrie, respectiv 1 decembrie, când am onorat toate programările pacienților noștri. Până la sfârșitul lunii noiembrie, peste 30.000 de pacienți au trecut pragul celor zece clinici Life Dental Spa și doar în luna decembrie ne așteptăm ca alte peste 3.000 de persoane să ne viziteze. Acest lucru se va reflecta și în afacerile noastre, care pe parcursul acestui an se vor dubla, de la 4 milioane de euro în 2021, la peste 8 milioane de euro în 2022”, a mai adăugat Dr. Cristina Obreja.