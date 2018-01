Arsene Wenger, egalul lui Sir Alex Ferguson

Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, francezul Arsene Wenger, a egalat recordul deţinut de Sir Alex Ferguson, care a stat 810 meciuri pe banca tehnică a unei echipe din Premier League, cu prilejul partidei pe care „Tunarii” au câştigat-o joi seară cu scorul de 3-2, în deplasare, cu Crystal Palace. Tehnicianul francez a condus-o pe Arsenal în 1.193 de partide de la sosirea sa, în octombrie 1996. Wenger mai are contract cu londonezii până în iunie 2019.

„Loialitate, angajament, muncă din greu şi sacrificiul vieţii. Asta se cere”, a precizat alsacianul de 68 de ani, adăugând că pentru o astfel de performanţă e nevoie şi de „sănătate”. Francezul a obţinut 468 de victorii, 197 de remize şi 145 de înfrângeri.

Cu Wenger la conducere, Arsenal a câştigat trei titluri de campioană a Angliei, patru Cupe ale Angliei, a avut un sezon, 2003-2004, fără înfrângere şi a jucat finala Ligii Campionilor în 2006, pierdută în faţa echipei FC Barcelona.

Pe lângă cele 810 meciuri din Premier League, fondată în 1992, Ferguson a mai condus echipa şi în 223 de meciuri în fosta ligă 1 engleză, ajungând la un total de 1.033 în eşalonul de elită din Albion. Alex Ferguson a antrenat-o pe Manchester United între 1986 şi 2013.

Poziţia a treia în topul antrenorilor cu cele mai multe prezenţe în Premier League este ocupată de Harry Redknapp, cu 641 de meciuri: 236 de victorii, 167 de remize și 238 înfrângeri.

Ferguson a primit de 11 ori titlul de antrenorul anului în Anglia, în timp ce Wenger a fost răsplătit de trei ori cu acest premiu. Fostul manager al lui Manchester United are un procentaj de 65% al numărului de victorii în Premier League (528 din 810 meciuri), în timp ce Wenger are un procentaj de 58% (468 din 810). Și la numărul de trofee Sir Alex Ferguson stă mai bine, cu 38, din care două Ligi ale Campionilor. Wenger are 17 trofee, adică mai puțin de jumătate.