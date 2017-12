Astăzi, în Parlament: Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu

18:05:42 / 18 Iunie 2017

RANA E ADÂNCĂ...

Sistemul mafiot BASIST a fost învins la ultimele alegeri în care Liviu va dat la muee...Dar nu de poate guverna când sistemul mafiot basist are inca frâiele SIE..DNA..organe de forță care își "fac de cap" încă...Ce se întâmplă acum în romanika e grav e tentativă de lovitură de stat așa cum sa mai întâmplat în urma dezastrului de la colectiv când tot aceiasi"oamenii"au organizat Manipularea uriașă din ianuarie care a vrut sa schimbe soarta votului popular al românilor..Am intrat în cartea recordurilor din cauza unui prim ministru căruia i sa retras sprijinului parlamentar și cum era CORECT și normal să și fi dat imediat demisia..Dar nu de comporta că un copil care sa obișnuit cu jucăriile și nu vrea sa le mai cedeze..In spatele lui sânt aceleași forțe obscure mafiote care nu vor să și piardă privilegiile obținute în mandatul lui Băsescu..NORMAL E CAND O ALIANȚĂ CARE TE A NUMIT PRIM MINISTRU SI ACUM NU TE MAI SUSTINE SA TI DAI DEMISIA..DAR LA NOI E CA LA NIMENI..SANT OFITERI ACOPERITI IN TOATE DOMENIILE SECURIȘTI AI REGIMULUI BĂSESCU AU CAPUST TOATĂ ȚARA....ROMANII NU AU VOTAT GRINDEANU PRIM MINISTRU CI AU VOTAT UN PROIECT DE TARA PE CARE PSD LA P ȚI PROPUS UN PROIECT CARE O DATA PUS IN APLICARE VA LASA FARA "MUNCA"OPOZITIA BASISTA..ASTA E ADEVARATUL MOTIV PT CARE GRINDEANU A FOST DEMIS FIINDCA NU A RESPECTAT PROGRAMUL DE GUVERNARE PSD BA MAI MULT LA PUS IN INCAPACITATE DE A FI APLICAT..Numai O parte din acest proiect de țară pus în aplicare de Grideanu a dus economia României pe primul loc în UE..A dus bunăstare românilor care au suferit de pe urma mafioților PNL BASISTI..Oare ce sar fi întâmplat dacă tot programul PSD ar fi pus în aplicare de GRINDEANU ???..Care nu a accesat nici un ban din fonduri UE....Nu a pus în aplicare acel proiect al Fondurilor Suverane..care nu mai era necesar că țara sa de împrumute de la FMI cu dobânzi uriașe..Bani urmând să vina de la românii care au economii importante de bani cu care ar fi împrumutat Guvernul urmând să primească O dobânda mult mai bună de la guvern decât dacă ar fi ținut banii la bancă... GRINDEANU nu poate...sau nu vrea E un proiect prea ambițios pt a fi abandonat...DE UNDE SA ÎNȚELEAGĂ UN BASIST ÎMPUȚIȚ CA NIKU KURU SAU ALTI IDIOTI CARE L CRITICA PE LIVIU ...CARE CULMEA VREA CA ACEST PROGRAM ....SA FIE RESPECTAT...!!!UNDE GURA MAMII VOASTRE IERATI CAND BASESCU A PROMIS CA" VOM TRĂI BINE"..????...CE SA R FI ÎNTÂMPLAT CU BOC DACA ERA DEMIS DE BASHINOS SI NU PLECA..????..MAMA VOASTRA DE IDIOTI PSD ..LIVIU VREA CA TOT CE A PROMIS IN CAMPANIA ELECTORALA SA SE APLICE...E RAU..???..FUTUVA N GURA DE PANARAME BASISTE... TĂCEȚI DRACU DIN GURA PANA CAND....BOC SI BASESCU VOR VENI IARĂȘI LA PUTERE...SI UDREA Aspirina.