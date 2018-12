Atac armat la Strasbourg! Mai multe victime la Târgul de Crăciun

Un schimb de focuri a avut loc marţi seară în centrul oraşului francez Strasbourg, unde este organizat Târgul de Crăciun, şi primăria a îndemnat locuitorii "să rămână acasă", transmite AFP. "Schimb de focuri în centrul oraşului Strasbourg. Vă invităm să rămâneţi acasă în aşteptarea clarificării situaţiei", a scris pe Twitter Alain Fontanel, prim-adjunct al primarului oraşului.

Un bilanț făcut imediat după incident indică cel puțin doi morți și 11 răniţi, în apropierea locului în care se desfăşoară Târgul de Crăciun. Atacatorul nu a fost încă prins, a anunțat primarul Strasbourgului, citat de Le Figaro. Împușcăturile ar fi avut loc în apropierea unui târg de Craciun, potrivit BBC. Poliția a blocat circulația în zonă și a stabilit un perimetru în care nu mai are voie nimeni să intre.

MAI MULȚI EUROPARLAMENTARI ROMÂNI, BLOCAŢI ÎN CLĂDIREA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Mai mulți europarlamentari români au rămas blocați în clădirea Parlamentului European din Strasbourg din cauza atacului armat de marți seara. Printre aceștia se numără Cristian Preda, Ioan Mircea Pașcu și Victor Boștinaru.

”Am fost informați acum circa o oră că sunt împușcături în centrul Strasbourgului. Nu am avut mai multe detalii. Eu trebuia să mă întâlnesc cu Maia Sandu și Andfrei Năstase, cei doi lideri din Republica Moldova. Am încercat să plec de la Parlament pentru a mă vedea cu ei în centru și m-au sunat și mi-au spus că sunt în centru, că au văzut pe cineva împușcat. Acum sunt adăpostiți într-o clădire, sunt OK amândoi. Noi la Parlament suntem cu toții blocați cu consemnul poliției să nu părăsim incinta. Nimeni nu poate să iasă sau să intre, pentru că poliția trebuie să lămurească situația. Înțeleg că sunt victime, am auzit diverse relatări, dar nu am informații pe tema asta”, a declarat pentru MEDIAFAX europarlamentarul Cristian Preda. La rândul ei, eurodeputatul Maria Grapini a spus că se află în mașina Parlamentului European care se deplasează spre hotel. ”Parlamentul e închis. Cei care au rămas acolo probabil vor dormi acolo. Eu sunt chiar în mașina Parlamentului și mă îndrept spre hotel. Sper să pot să ajung”, a relatat pentru MEDIAFAX Grapini. Ea a mai precizat că în clădirea Parlamentului European se află mai mulți europarlamentari români, printre care Ioan Mircea Pașcu și Victor Boștinaru.

ATACUL DE LA STRASBOURG AR PUTEA FI ACT TERORIST. PRIMELE INFORMAŢII DESPRE ATACATOR

Autorităţile franceze analizează ipoteza unui act terorist în cazul atacului din oraşul Strasbourg, anunţă surse citate de postul FranceInfo, potrivit Mediafax.

"Este analizată ipoteza unui atac terorist", a declarat un oficial din cadrul Poliţiei franceze. Situaţia este analizată de Parchetul antiterorist al Franţei în colaborare cu Parchetul din Strasbourg. Autorul atacului armat ar fi acţionat singur, cu un pistol şi un cuţit, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate franceze. După vizionarea imaginilor surprinse de camerele de luat vederi montate pe străzi, autorităţile cred că este vorba de un atac comis de un singur individ. Ministrul de Interne al Franţei a declarat că atacatorul are antecedente penale, fiind un infractor de drept comun.

Sute de agenţi de poliţie, jandarmi şi militari au fost mobilizaţi în centrul oraşului Strasbourg.