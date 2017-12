Atleta Alina Rotaru, premiată de Universitatea Ovidius

La Jocurile Mondiale Universitare desfășurate în perioada 19-31 august 2017 în capitala Taiwanului, Taipei, din delegația României au făcut parte 121 de persoane, dintre care 91 de sportivi. Printre ei s-au numărat și mai mulți sportivi constănțeni sau care au fost legitimați la cluburi din Constanța sau care sunt studenți ori masteranzi la Constanța. Cea mai bună performanță a reușit-o atleta Alina Rotaru, de la CSM București, masterandă în anul I la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în programul de studii „Performanță în sport”, care a cucerit medalia de aur în proba de săritură în lungime, cu 6,65 metri.

„Este una dintre cele mai mari realizări a studenților noștri. Performanța sa ne-a adus o mare bucurie, o mare mândrie, dar nu numai nouă, ci și României și sportului universitar. Universitatea Ovidius din Constanța are o mare tradiție în performanță, prin Facultățile de Educație Fizică sau de Arte și nu numai”, a declarat Sorin Rugină, rectorul Universității „Ovidius” din Constanța.

„A fost o mândrie extraodinară pentru mine personal și pentru colectivul Facultății de Educație Fizică și Sport atunci când am auzit că Alina a devenit campioană mondială universitară. Aproape că ne-au dat lacrimile! ”, a spus decanul Mirela Damian.

O STICLĂ DE APĂ MINERALĂ A INSPIRAT-O SĂ FACĂ ATLETISM!

Alina Rotaru a început atletismul la vârsta de 7 ani, la clubul Dinamo București, iar la 14 ani s-a transferat la Steaua București, unde a reușit cele mai importante rezultate ale carierei sale. „La Campionatul Mondial de juniori am ocupat locul 2 la săritura în lungime și locul 4 la înălțime. Atunci am decis să mă axez în carieră doar pe proba de lungime. Obiectivul meu principal este să particip la Jocurile Olimpice de la Tokyo și sper din tot sufletul ca în 2020 să depășesc și granița celor 7 metri”, a mărturisit Alina Rotaru, care la un moment dat a fost copleșită de emoții și a primit o „mână de ajutor” din partea lui Alin Larion, antrenor în cadrul secției de atletism de la CS Farul Constanța, cadru didactic (este profesor universitar doctor) la Facultatea de Educație Fizică și Sport a UOC și, de curând, președinte al Federației Române Sportul pentru Toți.

Alina Rotaru (24 de ani) poartă la gât un lănțișor de care a atârnat un „7” din aur! „De ce am ajuns la atletism? Când aveam cinci ani am văzut pe o sticlă de apă minerală o fotografie cu Gabriela Szabo! De atunci mi-am dorit foarte mult să pot să alerg și eu ca ea și să apar pe sticla de apă minerală! Părinții m-au dus mai întâi la dans sportiv, iar după șase luni am ajuns la atletism, sportul pe care îl iubesc foarte mult”, a încheiat proaspăta campioană mondială universitară. Anul acesta, în iunie, ea a reușit cea mai bună performanță din carieră, 6,78 metri, iar în august a participat la Campionatele Mondiale, unde a ocupat locul 12 în finală. Titlul de la Taipei reprezintă primul aur internațional din carieră.

Alina Rotaru a primit de la Sorin Rugină un buchet de flori și o distincție de excelență din partea UOC, precum și o diplomă și o medalie comemorativă cu ocazia Anului Omagial „Ovidius”. Reamintim că în 2017 se împlinesc 2.000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso, aici, în cetatea Tomisului, moment marcat de către Universitatea ce-i poartă numele prin diferite evenimente culturale cu caracter comemorativ.

Universitatea „Ovidius” a mai fost reprezentată la Taipei de atleții Claudia-Mihaela Bobocea (CSM Sfîntu Gheorghe, 800 m, 1.500 m, 5.000 m) și Cosmin-Ilie Dumitrache (CSM București, 110 m garduri), de jucătoarea de tenis de masă Alina Zaharia (CS Farul Constanța), de halterofila Mariana Dumitrache (CS Farul Constanța) și de voleibaliștii Alexandru Muscină și Robert Vologa. Alți constănțeni la JMU 2017 au fost Ionuț-Andrei Neagoe (CS Farul - CSU Pitești, atletism, 200 m și lungime), Bogdan Postudor, Lucian Munteanu plus antrenorul Viorel Filimon (toți la tenis de masă), Marius Iftime, Alexandru Zahar și Paul Cămui (toți la volei masculin).