Avansări în grad la Jandarmeria Constanţa

21:33:21 / 03 Aprilie 2019

Misto !

Marlanii , au dat la greu cu pulanele in elita intelectuala din tara si din Diaspora , au gazat , au impuscat cu gloante de cauciuc , au aruncat cu grenade lacrimogene si din acelea speciale pentru inducerea spaimei , i-au spalat temeinic pe arhitecti , profesori , medici , ingineri , cercetatori , antreprenori , IT-isti , ziaristi - femei , batrani si copii , tineri si oameni maturi - cu apa amestecata cu clor ordinar , pentru a-i umili ulterior si cu amenzi si cu dosare penale , iar acum , pentru toate cele ordonate si organizate de mafiotul Dragnea si ai sai complici mafioti , handralaii si haimanalele in uniforma , de le zice jandarmi , au fost avansati ! Zau , mai fatalai , cat credeti ca mai ramaneti in institutie ?