Avem plaje noi. NU le putem valorifica!

08:00:16 / 19 Martie 2016

plajele

Ar mai trebui ca sa nu se mai intre cu masini de teren si motociclete de teren accidentat pe aceste plaje, sa nu se mai abandoneze plasticuri si gunoaie pe nisipul lor si sa nu se mai deverseze ilegal canalizari direct pe plaja sau in apa marii( cum se intimpla in zona cartierului consilierilor unde sint trei astfel de deversari.si cite or mai fi in zona litorala de care nu stiu eu si de care nu se intereseaza nimeni)