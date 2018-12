„Băieții deștepți“ pândesc Hidroelectrica la cotitură

„Băieţii deştepţi“ din energie, care, în trecut, făceau profituri uriaşe cu energia ieftină de la Hidroelectrica, nu au dispărut, ci pândesc la cotitură şi încearcă să obţină din nou privilegiile pe care le-au pierdut, a declarat directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, citat de agerpres.ro - „Suntem cel mai mare producător de energie din România și ducem lupte grele pe toate fronturile cu grupurile de interese care încearcă în permanenţă să căpuşeze din nou compania de stat. Contractele cu băieţii deştepţi au fost reziliate în 2012, după ce compania a intrat în insolvenţă“. Potrivit șefului Hidroelectrica, scumpirea recentă a energiei s-a manifestat în toată Europa, ca urmare a costurilor mari de mediu, însă diferenţa în factură, pentru un consumator obişnuit, este echivalentul unui pachet de ţigări pe lună. Totuşi, în opinia sa, dacă dorim energie nepoluantă, trebuie să facem sacrificii. „Anul în curs, așa cum arată rezultatele la nouă luni, va fi unul foarte important. Estimăm că, până la 31 decembrie, profitul brut va depăși pragul psihologic de două miliarde lei (față de 1,6 miliarde lei în 2017)“, a spus Badea. El a vorbit și despre investigația Consiliului Concurenței, care suspectează că Hidroelectrica ar fi încălcat unele reguli ale pieței energetice - „Este o suspiciune legată de o presupusă manipulare a pieţei. Am pus la dispoziţie toate datele. Ne dorim să se clarifice cât mai repede această chestiune, care, cumva, umbreşte toată munca depusă până în prezent. Vrem să ne listăm la bursă şi nu am vrea ca astfel de suspiciuni, nesusţinute în final şi de argumente, să planeze asupra companiei“. Nu toată lumea privește cu ochi buni performanțele Hidroelectrica și atunci se pot face multe speculații, consideră Badea - „Poate sunt unele grupuri de interese care consideră că Hidroelectrica ar trebui să revină la situaţia de dinainte de insolvenţă, când vindea energie pe care n-o avea, la preţuri preferenţiale, făcea investiţii fără niciun sens economic, doar ca să cheltuiască bani, mentenanţă acolo unde nu era cazul şi aşa mai departe. Băieții deștepți încă pândesc la cotitură“.