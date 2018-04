Banca Transilvania e noul proprietar al Bancpost

Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de acţiuni (99,15%) deţinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acţiunilor deţinute la ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN, potrivit unui comunicat al băncii. Odată cu finalizarea tranzacţiei dintre Eurobank Group şi BT începe integrarea acestor entităţi în grupul financiar cu același nume. Bancpost a fost achiziţionată la 75% din valoarea activului net, cu aproximativ 178,67 milioane euro. Pentru ERB Retail IFN, BT a plătit 40,42 milioane euro (77% din preţul de piaţă al acţiunilor/valoarea contabilă), iar pentru ERB Leasing IFN - 6,79 milioane euro (63% din preţul de piaţă). În plus, Banca Transilvania a preluat un împrumut subordonat în valoare de 80 milioane euro pentru Bancpost. Cu peste 13% cotă de piaţă, Banca Transilvania este a doua bancă din România. BT are peste 2,2 milioane de clienţi, circa 7.000 de angajaţi şi aproape 500 de sedii. Este prima instituţie bancară care a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti şi singurul brand bancar românesc în clasamentul Brand Finance 500 Ranking 2018. Bancpost este pe locul 9 în topul băncilor, are aproape 3% din piaţă, peste un milion de clienţi şi 147 de sedii.