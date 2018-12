Bani în plus de două ori pe an: al 13-lea şi al 14-lea salariu, şi pentru mediul privat

11:30:10 / 12 Noiembrie 2018

indiferenta...

cat timp au masa de manevra la vot, adica milioane de pensionari si tarani , asistati sociali la greu, multi semianalfabeti, miloane de oameni ce traiesc la limita saraciei evident tot din cauza proastei guvernari, asa vom trai.... totul pt bugetari, scheme de personal supradimensionate, sporuri multe total nemeritate, pensii speciale, tot felul de pomeni pt ai tine sub control... evident platite din banii adunati la buget, mare parte din ei de la firme private... cand vezi ce ministrii avem, licentiati/masteranzi dar nu sunt in stare sa exprime coerent doua idei, nu sunt in stare sa sustina un dialog in lb engleza in vizite oficiale, nu e doar jenant, e total rusinos... asta e Romania de azi, clasa politica din parlament, 90% o apa si un pamant indiferent de partid!