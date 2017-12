Banner cu portretul lui „Putin, pacificator“, agăţat de Podul Manhattan

Se știe că, după atentatele de la 11 septembrie 2001, New York a devenit unul dintre cele mai bine păzite orașe din lume. În acest context pare greu de imaginat ca un banner cu portretul preşedintelui rus, Vladimir Putin, pe care este scris cu litere mari cuvântul ”pacificator”, să fie agăţat de Podul Manhattan. Și totuși, chiar așa s-a întâmplat, după cum a recunoscut chiar Michael DeBonis, purtător de cuvânt al Poliţiei din New York. Potrivit acestuia, nu se știe cât timp a atârnat portretul de respectivul pod, dar a fost luat de acolo de către poliţişti. Deocamdată, același ofițer a mărturisit că poliția nu ştie cine a făcut asta și că nimeni nu a fost arestat încă, dar nu a specificat dacă autorităţile din New York consideră această acţiune drept infracţiune sau încălcare a regulilor administrative. În orice caz, dacă se gândea cineva să atârne în locul portretului cu Putin o încărcătură explozivă, tot așa ar fi stat lucrurile, oare?!

În imagine, Putin este ilustrat în costum şi cravată, pe un fundal cu steagul ţării sale. Două stele cu cinci colţuri sunt de asemenea vizibile pe un fundal alb, asemenea celor de pe steagul Siriei.