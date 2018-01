Barbă Neagră şi echipajul lui citeau! Vezi care erau cărţile lor preferate!

În general, piraţii sunt ilustraţi ca fiind persoane inculte şi needucate. Însă o descoperire recentă a unui text ilizibil descoperit în tunul lui Barbă Neagră prezintă o imagine diferită a acestui tip diferit de marinari, se spune pe site-ul descopera.ro. Restauratorii au realizat descoperirea în timp ce lucrau cu artefactele de pe nava lui Barbă Neagră, care s-a scufundat în regiunea Carolina de Nord, în 1718. Specialiştii au descoperit 16 fragmente de text în interiorul unui tun. După câteva luni de cercetare şi conservare a documentelor, aceştia au realizat că este prima ediţie a cărţii lui Cooke, publicată în 1712.

Descoperirea furnizează informaţii cu privire la cărţile pe care le citeau marinarii în secolul XVIII, aceasta fiind prima dovadă a existenţei unei cărţi la bordul navei lui Barbă Neagră. Astfel, aflăm că Barbă Neagră şi echipajul acestuia citeau deseori ''poveşti de călătorie''. Conform Gizmodo, acest tip de poveşti erau populare în secolul XVII şi XVIII, în ele fiind prezentate întâmplări din expediţiile pe mare.

Barbă Neagră deţinea o copie a romanului lui Edward Cooke, A Voyage to the South Sea, and Round the World, Perform’d in the Years 1708, 1709, 1710 and 1711, în care era detaliată participara ofiţerului britanic în cadrul expediţiilor globale de la bordul navelor Ducele şi Ducesa.