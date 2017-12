Bărbatul perfect, o... corcitură

Două grafice făcute de un centru de transplant din Marea Britanie arată exact ce caută femeile la bărbaţi, în materie de frumuseţe fizică, cel puţin luând în considerare înfăţişările vedetelor, scrie cotidianul britanic ”The Telegraph”.

Primul grafic arată că, în opinia reprezentantelor sexului slab, cel mai frumos bărbat trecut de 30 de ani combină părul grizonant al lui George Clooney, barba lui David Beckham, ochii albaştri ai lui Bradley Cooper, structura mandibulară a modelului David Gandy şi nasul lui Brad Pitt. La categoria cel mai atrăgător bărbat cu vârsta sub 30 de ani, acesta are părul rebel şi cârlionţat al lui Harry Styles, ochii albaştri ai lui Zac Efron şi barba starului Robert Pattinson, structura mandibulară a lui Ryan Gosling şi nasul actorului din ”Fifty Shades of Grey”, Jamie Dornan.

Graficele au fost realizate de Crown Clinic, un centru de transplant din Manchester, în urma unui sondaj efectuat pe 1.000 de persoane.