Baschetbalistele de la CS Phoenix-Știința, aproape de o revenire spectaculoasă

Duminică, la Bucureşti, în Liga Naţională de baschet feminin, Grupa B, echipa feminină CS Phoenix-Știința a pierdut întâlnirea cu Rapid Bucureşti, scor 71-74, la pauză 33-41. A fost un duel în care baschetbalistele antrenate de Carmin Popa și Ramona Coroamă au forţat o revenire spectaculoasă în ultimul sfert, însă gazdele au reuşit în cele din urmă să obţină victoria.

Scorul pe sferturi în meciul Rapid - CS Phoenix-Știința: 22-16, 19-17, 21-17, 12-21.

Punctele echipei constănțene au fost înscrise de Lauren Brozoski 27, Donasja Scott 14, Andreea Beldian 10, Diana Vaţi 8, Vladinka Erak 8, Katarina Matijevic 2 şi Andreea Mititelu 2. A mai evoluat Mădălina Geleriu.

„De ce ne-a fost frică nu am scăpat. Programul încărcat și oboseala acumulată în ultima lună, în care am jucat nu mai puțin de șase partide, și-au spus astăzi din plin cuvântul. Chiar și așa, am luptat până în ultima secundă pentru victorie și vrem să credem că numai neșansa a făcut ca soarta meciului să fie alta decât cea pe care ne-am fi dorit-o. De asemenea, nu trebuie să luăm deloc din meritele adversarelor noastre, care au dat dovadă de o mobilizare exemplară astăzi și au reușit să gestioneze perfect finalul de meci, în care am reușit să recuperăm handicapul din prima repriză”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook Phoenix Stiinta Constanta.

În etapa viitoare, CS Phoenix-Știința va evolua tot în deplasare, miercuri, 22 ianuarie, cu BC Sirius Tg. Mureş.