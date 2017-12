Basmul popular - testul de maturitate al elevilor la proba de limba română

Aproape 7.500 de absolvenţi constănţeni ai clasei a VIII-a au intrat, ieri, în focul testelor naţionale. Primul şi cel mai important examen pentru viitorii liceeni a început cu proba scrisă la limba şi literatura română. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, pe parcursul concursului care s-a desfăşurat în condiţii speciale de supraveghere, elevii au avut de întocmit o scrisoare către un prieten, au prezentat argumentaţii în favoarea apartenenţei unei opere la categoria literară de basm popular, precum şi rezolvarea unor subiecte de ordin gramatical. Nu au lipsit nici cazurile speciale, la nivel judeţean fiind înregistraţi 60 de elevi cu probleme medicale, unul dintre aceştia leşinînd în timpul examenului.

După degringolada produsă de vulnerabilitatea sistemului educaţional în faţa posibilităţii fraudării subiectelor de concurs, 7.496 de elevi constănţeni au început, ieri, testele naţionale cu proba scrisa la limba şi literatura română. Copiii au putut intra în sălile de examen pînă la ora 8.30, însă abia în jurul orei 9.00, reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării au extras una din cele trei variante de subiecte propuse. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, examenul din cele 32 de centre de examen din judeţ s-a desfăşurat în condiţii stricte de supraveghere, pe lîngă profesorii care au coordonat buna desfăşurare a concursului, numeroşi poliţişti şi jandarmi păzind cu străşnicie sălile. "Promovabilitatea participării la teste a fost de 97,71%, din cei 7.672 de elevi înscrişi, 6.561 au fost din promoţia curentă şi 935 din anii trecuţi. Numărul elevilor absenţi s-a ridicat la 176, dintre care 120 au fost absolvenţi în 2006, iar 56 din seriile precedente", a declarat inspectorul şcolar general, Narciz Amza.

Pentru partea de limbă română, elevilor li s-a cerut ca pe baza poeziei "Copil de-odinioară", de Ion Pillat, să răspundă la 14 cerinţe, nouă dintre acestea verificînd cunoştinţele de limba română, restul axîndu-se pe înţelegerea textului. În vreme ce fiecare răspuns corect la cele nouă cerinţe de ordin gramatical a fost notat cu 4 puncte, întrebările referitoare la înţelegerea textului au primit cîte două puncte. Tinerii absolvenţi au mai avut de redactat şi o scrisoare de 15-20 de rînduri, referitoare la peripeţiile vacanţei de vară, pe care să o trimită unei foste colege. Punctajul acordat acestui subiect a fost de zece puncte, însă partea grea a venit în momentul în care elevilor li s-a solicitat redactarea unei compuneri de cel mult două pagini, în care să argumenteze apartenenţa unei opere studiate la specia literară "basm popular". "La partea de limba română cerinţele au fost foarte riguroase, la partea a II-a şi a III-a au fost valorificate şi competenţele de creativitate ale elevilor. Pentru redactarea acestei compuneri, copiii au fost puşi în situaţia de a preciza patru caracteristici ale basmului popular, începînd cu prezentarea subiectului, făcînd referire la momentele acestuia şi terminînd cu descrierea unui personaj, prin intermediul caracteristcilor sale comportamentale", a declarat inspectorul de specialitate din cadrul ISJ, prof. Camelia Ciurescu.

Un elev a leşinat, alte zeci s-au îmbolnăvit în pragul examenului

La fel ca şi în anii trecuţi, s-a realizat o fişă cu atribuţiile profesorilor supraveghetori. Printre acestea au intrat eliminarea surselor de inspiraţie pentru candidaţi, instruirea elevilor în privinţa completării datelor personale pe foaia tipizată de examen, precum şi corectarea greşelilor, prin tăiere cu o linie orizontală a fiecarui rînd din pasajul greşit. În schimb, conducerea ISJ s-a confruntat cu o avalanşă de cazuri speciale. Doi elevi arondaţi liceelor din Cernavodă şi Băneasa au fost nevoiţi să întrerupă examenul din cauza leşinului şi a unei crize de oreion, fiind nevoie de prelungirea timpului de lucru, profesorii au semnalat 60 de elevi care au acuzat fracturi. "Mulţi elevi s-au accidentat săptămîna trecută, însă acest lucru nu i-a împiedicat să susţină examenul. În cazul elevilor internaţi în spitale, am delegat comisii alcătuite din profesori şi supraveghetori care au preluat răspunsurile scrise, dictate de copii. Pentru celelalte situaţii am prelungit perioadele de lucru şi am pus la dispoziţie săli adecvate, toate măsurile fiind aprobate de Comisia Naţională", a mai declarat Narciz Amza. Cu toate că nu a fost conturată încă o imagine asupra modului în care elevii constănţeni au reacţionat la subiecte, specialiştii apreciază că numărul absolvenţilor surprinşi în timp ce foloseau surse de inspiraţie s-a redus drastic. Dupa acest test, majoritatea copiilor vor avea o zi liberă, cu excepţia celor care au învăţat în limba maternă, mîine, elevii vor da testul la matematică, urmînd ca după susţinerea probelor la geografie şi istorie, pe 29 iunie, să fie afişate rezultatele. Pentru elevi, rezultatele la testele naţionale contează în proporţie de 50% la selecţia şi repartizarea lor în licee, cei care vor fi respinşi fiind distribuiţi, pe baza mediilor din gimnaziu, la şcolile de arte şi meserii.