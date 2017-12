Berti Barbera & Nicu Patoi - eveniment de referință pentru degustătorii de muzică

Doors Club vă invită duminică, 7 mai, ora 20:00, la un concert de excepție cu Berti Barbera & Nicu Patoi. Un eveniment de referință pentru degustătorii de muzică adevărată. Biletele se vor pune în vânzare la sediul clubului, în săptămâna evenimentului, marți, 2 mai. Info și rezervări la tel.: 0763 66 16 22.

Pasionat de muzică încă din copilărie, Berti Barbera și-a creat prima trupă încă de pe vremea liceului. S-a impus pe piața artistică din România ca actor, cântăreț, compozitor și prezentator de televiziune. A realizat numeroase interviuri televizate cu nume importante ale scenei muzicale mondiale, precum: Metallica, Yes, Steve Vai, Ian Anderson (Jethro Tull) Jim Kerr (Simple Minds), Pink, Lee Konitz, Long John Hunter, Christian Ancher Gron ș.a. A colaborat cu Timpuri Noi, Taxi, Cargo, Proconsul, Phoenix, dar și cu Mircea Tiberian, Anca Parghel, Johny Răducanu, Nightlosers. A realizat ilustrația muzicală la spectacolul „Eu dacă vreau să fluier, fluier”, în regia lui Sorin Misiriantu. Ca actor, a jucat în spectacolele de teatru: „Trei surori” de A.P.Cehov, „Îmblânzirea scorpiei” de W.Shakespeare, „Proștii sub clar de lună” de T. Mazilu, „Adunarea femeilor” de Aristofan etc. De asemeni, a avut roluri și în filme românești, cum ar fi: „Vânătoarea de lilieci”, „E pericoloso sporgersi”, „Trancers”, „Vacuums”(colaborare cu Quincy Jones si compania ”Stomp”), “Cold Mountain” cu Nicole Kidman, Jude Law, Natalie Portman, Donald Sutherland, în regia lui Anthony Minghella. O colaborare/ prietenie frumoasă și fructuoasă are Berti Barbera cu Nicu Patoi – unul dintre cei mai mari chitariști pe care îi are România, supranumit „un veritabil Santana” sau „Joe Satriani al Galațiului”. A cânta la chitară pentru Nicu Patoi este modul său de a trăi, o „filosofie a vieții”. În cei peste 30 de ani de muzică, a abordat majoritatea stilurilor muzicale, de la funk la heavy-metal, de la blues la rock progresiv, de la rock & roll la fusion jazz-rock.

A colaborat cu majoritatea artiștilor autentici din România, atât în concerte, dar mai ales în studio. Îl regăsim alături de Platonic Band, Duo Berti Barbera – Nicu Patoi, R’N’ Roll Band, dar și alături de Ștefan Bănică Jr. Cel mai important eveniment artistic din cariera sa este, după cum el însuși declară, albumul Nicu Patoi & Platonic – ”Sweet Little 6String”, album de fusion jazz-rock, compus integral de Nicu Patoi și în care se reflectă gândirea și întreaga sa experiență muzicală.