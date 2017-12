Biserică din Constanța, în pericol de a fi demolată

13:12:02 / 17 Martie 2016

Doar una ?

Sa ma ierte Dumnezeu dar sunt multe amplasate fara nici o logica ! Intr-un cuvant , TIGANIE ! Bisericile sunt bine venite , dar nu asa in felul asta...trantite pe trotuar , containere cu o cruce deasupra depuse pe un petic de verdeata , parcuri , autagari , etc. Cei de la urbanism in mod normal ar fi trebuit sa fie acum in puscarie , orasul a fost mutilat ! Pana si mai marii din BOR ar fi trebuit sa se autosesizeze , isi denigreaza imginea prin aceasta explozie de catabombe....omeni incep sa priveasca cu repulsie !