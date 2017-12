Biserică din Constanța, în pericol de a fi demolată

09:23:02 / 18 Martie 2016

prea multe biserici

..........daca suntem un popor de crediniosi !!!! alergam dupa sfintele moaste, ne impingem si ne injuram la Boboteaza, si de cate ori avem ocazia sa ne reinnoim stocul de aghiazma si dupa aceea injuram si ne blestemam in timp ce ne ies ochii din cap si ni se umfla jugulara!. Avem mai multe biserici decat spitale si camine de batrani , dar nimeni nu vede ! Oare de ce ? Oare de cand s-a construit provizoriu aceasta biserica si pana a ajuns informa actuala nu a trecut nici un reprezentant de la primarie, de la isu, de pe la birourile astea la care in mod normal, pentru un nenorocit de balcon tii ore in sir peretii in spate pentru a fi verificate actele, pentru a obtine o semnatura.....Nu a vazut nimeni ca in 500 de m sunt doua biserici ? In zona este o mare problema cu locurile de parcare, dar pe nimeni nu a interesat... Cand s-a construit gardul acestei biserici, preotul le-a spus enoriasilor sa nu - si faca probleme pentru ca vor putea in continuare sa -si parcheze masinile in curtea bisericii, pentru ca va lasa poarta deschisa... Ce teapa si-au luat ;)))))) si acum injura cand vin seara acasa si nu au unde sa -si parcheze masinile ......In cazul in care biserica va fi demolata, o sa ma duc direct la preafericitul spagar sa- mi restituie acei 50 de lei pe care i-am dat pentru acoperis, ca cica nu mai aveau bani sa termine acoperisul.....