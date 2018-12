Bitcoin, la minimul anului - 4.300 dolari/unitate

Cotația bitcoin a scăzut marți până la cel mai slab nivel din 2018, de 4.300 dolari/unitate. În total, prețul celei mai populare criptomonede a coborât cu 25% în ultimele șapte zile. Corecția a urmat unei scăderi bruște, în săptămâna precedentă, care a pus punct unei perioade stabile, în care prețul bitcoin a gravitat în jurul valorii de 6,500 dolari. Cotațiile Ripple și ethereum, următoarele criptomonede din top trei, au scăzut marți cu 14 și, respectiv, 16%. Sunt, însă, și ceva vești bune în industria criptomonedelor - Securities and Exchange Commission (SEC) din Statele Unite (un fel de Autoritate de Supraveghere Financiară) a decis că doi emitenți de criptomonede, CarrierEQ Inc și Paragon Coin Inc, vând de fapt titluri de valoare, în loc de așa-numitele utility tokens, un tip de monede digitale care oferă utilizatorilor acces la produsele sau serviciile companiei care le-a emis. Ambele companii au convenit să returneze fonduri investitorilor păgubiți, să înregistreze tokenii ca titluri de valoare, să prezinte rapoarte periodice la SEC și să plătească penalități.