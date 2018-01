Boxerii de la CS Farul, vizitați de Moș Crăciun

Joi după-amiază, la Restaurantul „Sport” din Constanța, secția de box a Clubului Sportiv Farul Constanța a organizat o întâlnire a sportivilor cu... Moș Crăciun. Cu haină roșie și barbă albă, Moș... Mihai Constantin le-a împărțit tinerilor pugiliști cadouri de Crăciun, constând în echipament sportiv și dulciuri.

„Vă mulțumim că ați venit ca să ne felicitați! Promitem că în anul 2018 îi vom da moșului mult mai multe motive ca să vină pe la noi”, a spus antrenorul Mihai Constantin, adresându-se oficialităților prezente la eveniment.

„Vă mulțumesc pentru rezultatele din acest an, în calitatea pe care am avut-o până la 29 noiembrie 2017. Știu că ați luat în total șase medalii, însă doar la nivel de juniori, un aur, două de argint și trei de bronz. Eu cred că se putea mai bine, dar se știe care este situația boxului constănțean. Aș vrea să precizez faptul că acest echipament sportiv pe care l-ați primit astăzi este oferit de Clubul Sportiv Farul, însă cu banii proveniți de la Primăria Municipiului Constanța, care și în acest an a fost alături de toate secțiile clubului nostru. Vă urez La Mulți Ani și mult succes în anii care vor veni!”, a declarat Ilie Floroiu, fostul director executiv al CS Farul Constanța, care a ieșit la pensie în urmă cu trei săptămâni.

Au mai fost prezenți conducătorii clubului constănțean, Sorin Bașturea și Dumitru Mihăilescu, fostul director al DSTJ Elena Frîncu, Ilie Dascălu, fost antrenor la club, Ionuț Gheorghe și Marcelică Tudoriu, ultimii doi antrenori la CS Farul, alături de Mihai Constantin.