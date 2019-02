Buget de stat în 2019? Dă-l, mă, naibii!

E o premieră să avem un guvern în funcţiune care nu are un buget la început de an, lucru care se întâmpla de obicei doar în anii în care aveam alegeri parlamentare, a declarat, joi, preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Dan Manolescu, la o conferinţă pe teme de fiscalitate organizată de Ernst & Young România - „Era un nou guvern în funcţiune, undeva la final de decembrie, început de ianuarie; şi atunci fostul guvern lăsa cumva această sarcină a elaborării bugetului noilor veniți. Ce se întâmplă acum este o premieră. Aşteptăm să vedem. Până la finalul lunii, din ce am înţeles, probabil că săptămâna viitoare, săptămâna cealaltă, să existe deja draftul, să fie aprobat în Guvern. Nu ştiu dacă vom avea sesiune extraordinară a Parlamentului înainte de februarie“. Manolescu a mai spus că este posibil ca pe măsură ce bugetul se elaborează să apară şi alte modificări - „Se vehiculează un nou proiect de ordonanţă de urgenţă, la nivelul Ministerului Finanţelor, care include alte modificări“. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat, miercuri seara, la Digi24, că bugetul de stat pe 2019 va fi aprobat în februarie - „Proiectul are la bază un PIB de aproximativ 1,022 miliarde lei. Mizăm pe o creştere economică de 5,5%“.