Bugetul din acest an, în așteptare

Premierul Sorin Grindeanu a anunțat în ședința de Guvern de miercuri că amână pentru vineri adoptarea bugetului pe 2017. „Astăzi (miercuri, n.r.) venim cu limitele de buget stabilite. Apreciez faptul că fiecare dintre dumneavoastră, în bugetele de la ministere, aţi prevăzut cheltuieli prevăzute în Programul de guvernare. Vineri va fi şedinţa pentru buget”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, în deschiderea şedinţei de Guvern de miercuri.

Proiectul de buget va fi trimis în Parlament vineri, calendarul fiind decalat cu o singură zi faţă de cel propus iniţial. La rândul său, ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a precizat că marţi au fost întâlniri cu toţi ordonatorii de credite pentru a se verifica dacă bugetele se încadrează în ceea ce este prevăzut în Programul de guvernare. “Limitele propuse pentru construcţia bugetului pe 2017 au fost estimate la 2,99% din PIB în standardele ESA, respectiv 3% din PIB conform Tratatului de la Maastricht”, a precizat Viorel Ştefan.

Amintim că prima formă a bugetului anului 2017, care a fost dată publicității la începutul acestei săptămâni, nu a fost pe placul liderului PSD, Liviu Dragnea, care este, neoficial, și șeful Guvernului. Nemulțumit că bugetul SRI pentru acest an este mai mare decât în 2016, Dragnea a convocat o ședință secretă cu miniștrii, la sediul central al PSD, pentru a le cere socoteală cu privire la sumele de bani care au fost alocate anumitor instituții, cum ar fi și Administrația Prezidențială. „De ce s-a mărit bugetul SRI? Nu am înțeles de ce la Administrația Prezidențială a fost doar 4% reducere. Nici eu, nici premierul nu am primit răspunsuri serioase, argumentate, urmând să se reia discuțiile. Sigur, eu am fost invitat la aceste discuții pentru că, până la urmă, bugetul vine la Parlament și eu zic că e mai bine ca proiectul de buget să plece în regulă de la Guvern, decât să-l modificăm noi în Legislativ. Pe mine mă interesează, ca și pe primul-ministru, ca programul de guvernare să fie finanțat, nu alte lucruri pe care noi nu le-am asumat în campania electorală. Noi trebuie să avem o altă politică, pentru că de aia ne-au votat oamenii, să avem dezvoltare economică, să avem creștere de salarii, de pensii, să avem relaxări fiscale, să alocăm bani serioși pentru investiții”, a spus Dragnea.