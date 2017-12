„Buldogul“ Blaga, ACHITAT pentru trafic de influență

Magistraţii de la Tribunalul Bucureşti s-au pronunţat luni, în primă instanţă, în dosarul în care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost judecat pentru trafic de influenţă. ”În baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul Blaga Vasile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influenta. Ridică sechestrul asigurător dispus în cursul urmăririi penale. Cu apel”, se arată în minuta ședinței de judecată. La ultimul termen al procesului, din 20 octombrie, Vasile Blaga a declarat că este nevinovat şi a solicitat să fie achitat. "Toţi martorii au declarat în instanţă că nu mă cunosc. Hăhăianu a declarat că nu mă cunoaşte şi că nu am intervenit pentru numirea lui. Cum puteam face trafic de influenţă pentru cineva pe care nu îl cunosc? Au spus că mi-au dat bani în sediul din Modrogan nr. 22, când eu nu am avut niciodată birou acolo. Să nu ştii când ai dat bani, unde i-ai dat şi să minţi cu neruşinare. Sunt complet nevinovat", a spus Blaga în ultimul cuvânt în faţa instanţei. Pe de altă parte, un procuror DNA a cerut judecătorilor condamnarea lui Vasile Blaga la închisoare şi confiscarea sumei de 700.000 de euro pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Vasile Blaga a fost trimis în judecată pe 29 noiembrie 2016 de DNA Ploieşti, fiind acuzat că a primit 700.000 de euro de la o societate comercială în schimbul exercitării influenţei, astfel încât respectiva firmă să obţină contracte cu două companii naţionale. "În perioada 2011 - 2012, în calitate de secretar general al unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit în patru rânduri, de la o societate comercială reprezentată de inculpatul Berdilă Horaţiu Bruno, suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenţei prin intermediul inculpatului Ştefan Gheorghe (vicepreşedinte al aceluiaşi partid) asupra unei persoane care a deţinut consecutiv funcţii de conducere la două companii naţionale, astfel încât firma reprezentată de Berdilă Horaţiu Bruno să obţină contracte la cele două companii naţionale", afirmă procurorii. Potrivit DNA, Blaga a primit 500.000 de euro prin intermediul fostului primar al municipiului Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan şi 200.000 de euro printr-un alt intermediar. În rechizitoriul întocmit de DNA se arată că o serie de firme care aveau comportament de tip fantomă erau folosite de Gheorghe Ştefan şi Vasile Blaga pentru a scoate bani din companii naţionale pentru PDL. Conform documentului, la nivelul anului 2009 în cadrul PDL a existat o înţelegere între secretarul general Vasile Blaga şi vicepreşedintele Gheorghe Ştefan, în sensul obţinerii de bani pentru partid. "Potrivit înţelegerii, acest lucru urma să fie realizat prin numirea, cu ajutorul miniştrilor desemnaţi politic, a unor persoane agreate la conducerea companiilor naţionale şi instituţiilor publice din subordinea acestor ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea unor contracte de achiziţie publică către firme dispuse să „cotizeze“ pentru formaţiunea politică din care cei doi făceau parte. În acest sens, Ştefan Gheorghe (...) a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea unei companii naţionale din domeniul energiei o anumită persoană. Respectiva persoană (...) a fost dispusă să contribuie - indirect - la finanţarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea preferenţială a unor contracte de achiziţie publică spre diverse societăţi indicate. (...) Concret, prin încheierea de contracte de către respectiva companie naţională - prin licitaţii trucate - cu firma lui Berdilă Horaţiu Bruno, acesta din urmă a transferat din contractele respective o anumită sumă de bani la partid, reprezentând un procent prestabilit din valoarea contractelor", arată DNA. Sursa: stiripesurse.ro