Bursa cheamă românii să cumpere acţiuni!

Românii nu sunt obişnuiţi să investească la bursă. Dacă, în alte ţări, bursa şi brokerii sunt prezenţe obişnuite în agendele telefonice ale oamenilor, în România, cei cu bani nu sunt încă obişnuiţi să îşi investească veniturile după sfaturile unor asemenea specialişti. Este adevărat că românii duc lipsă şi de... cultură financiară. Investitorii spun însă că românii care îşi depun banii în depozite nu câştigă nimic, pe când, dacă i-ar investi în acţiuni, toată lumea ar avea de câştigat. Astfel, companiile din România listate la bursă şi-ar dori ca românii cu bani, mulţi sau puţini, să se implice pentru a investi în acţiuni. Investitorii cu experienţă spun că, pentru început, pot fi investite pe bursă măcar 30% din economii.

Până în prezent, doar 30.000 de investitori vând şi cumpără acţiuni. „În România nu există cultură investiţională. Oamenii îşi păstrează banii în casă sau îi depozitează la bancă,” spune Raluca Ganea, preşedintele Clubului Investitorilor. Investitorii spun că, în acest moment, cei care îşi ţin economiile în bancă mai mult împrumută instituţiile de credit decât câştigă ceva, dacă ne gândim la dobânzile de cel mult trei procente. „Domnule, oamenii au bani. Populaţia României are sume foarte mari acumulate în bănci, dar nu le pune la treabă. 1 - 2% pe an înseamnă o nimica toată”, a declarat, pentru un post de televiziune, Marian Vlăsceanu, investitor. Românii ţin acum în bănci echivalentul a peste 32 de miliarde de euro. Dacă cel puţin 10% din aceşti bani ar fi investiţi pe bursă, unde câştigurile pot depăşi 20 de procente anual, companiile ar avea mai mulţi bani de la investitori, iar economia ar creşte mult mai repede spun specialiştii. „Anul trecut randamentul a fost de 27% numai pe bursa din România. Am început cu 40.000 de lei. Aceasta a fost suma cu care am intrat eu pe bursă”, spune şi Claudia Lazăr, un alt investitor. Potrivit aceleiaşi surse, Liviu investeşte pe bursă de la 15 ani, împreună cu tatăl său, şi spune că îşi plasează banii doar în companii sigure: bănci, companii petroliere sau farmaceutice. „Mi-a plăcut de când eram mic să am bani economisiţi. Mi-am dezvoltat portofoliul astfel încât azi a ajuns la câteva zeci de mii de acţiuni”, arată Liviu Micu.