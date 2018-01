Bursa românească, limitată, dar ambițioasă

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) are o limitare importantă din punct de vedere al ideilor de investiţii care pot fi tranzacţionate, a declarat, luni, directorul general al operatorului pieţei de capital, Adrian Tănase, subliniind că vrea să schimbe asta - „Cred că dacă stăm de vorbă cu orice broker, fie el mare sau mic, va spune că ar vrea să vadă mai multă lichiditate la bursă. Iar asta este în vârful listei mandatului meu. Lichiditatea bursei vine din trei dimensiuni. Una este din companiile listate. Acest procent este foarte important. Fără companii la bursă, orice am face, ca platformă de tranzacţionare, avem un potenţial limitat. A doua dimensiune este ca oricine să poată tranzacţiona. Dacă este un investitor care nu poate tranzacţiona, atunci potenţialul se limitează; și încă există investitori în afara ţării care se lovesc de anumite bariere când vor să investească aici“. În opinia noului șef al BVB, a treia dimensiune este posibilitatea de a tranzacționa idei de investiții - „La ora actuală, putem tranzacţiona, din păcate, o singură idee - să cumpărăm acţiuni ieftine şi să le vindem scump. Există, totuși, alte idei - vânzări în lipsă, ori să cumpărăm o acţiune dintr-un sector şi să vindem altă acţiune din acelaşi sector pe care o considerăm mai scumpă. Ele există, dar nu pot fi aplicate, încă, la BVB. Există şi ideea de a investi în viitor, de a face un contract futures. Aici este o limitare importantă pe care o are BVB şi trebuie să rezolvăm cumva asta“. Tănase a mai punctat că bursa este locul în care o afacere se maximizează, nu un backup pentru alte surse de finanțare - „Bursa o să fie implicată în continuare în stimularea listărilor din sectorul privat. Avem proiectul Made in Romania prin care încercăm să stăm de vorbă cu antreprenorii şi să le explicăm acest rol al bursei“. Pe de altă parte, șeful BVB a punctat că piața de brokeraj se consolidează în rău, în sensul că jucătorii mari își restrâng activitatea, iar cei mici dispar - „Este un lucru rău. Nu se consolidează prin achiziţii sau fuziuni, ci prin restrângerea activităţii“. Reamintim că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avizat, săptămâna trecută, numirea lui Adrian Tănase în funcția de director general al BVB; el îl înlocuiește pe Ludwik Sobolewski, care a notificat BVB, la finele lui octombrie, cu privire la demisia sa din funcție.