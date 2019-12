Cadouri de la Moş Crăciun pentru copiii şi juniorii de la AS Kinder Constanţa

După un an de eforturi pe terenul de fotbal, copiii şi juniorii de la Asociaţia Sportivă Kinder Constanţa au fost, miercuri seară, în vizorul lui Moş Crăciun. Al treilea an de activitate al Asociaţiei Sportive Kinder a fost unul cu rezultate foarte bune, iar cei 110 sportivi legitimaţi au fost recompensaţi cu mult aşteptatele cadouri de sfârşit de an, nelipsind tradiţionalul tort cu sigla clubului. La Restaurantul „Merty” din Satul de Vacanţă, iar cei mai buni jucători la fiecare categorie de vârstă au primit şi câte o diplomă, câte un trofeu şi câte un voucher în valoare de 200 de lei de la Joma. Antrenorii care se ocupă de pregătirea sportivilor sunt Ion Barbu (2003), Doru Carali (2005 şi 2009), Cristian Carapcea (2007 şi 2008) şi Cosmin Damian (2010 şi 2011), iar antrenor cu portarii este Gică Mina.

Cei mai buni jucători - Categoria 2003 - cel mai bun portar: Georgeos Gemenetzidis; cel mai bun fundaş: Răzvan Puiu şi Octavian Oprea; cel mai bun mijlocaş: Alin Florea; cel mai bun atacant: Andrei Lenu; golgheter: Darius Vătămănuţă.

Categoria 2005 - cel mai bun portar: Răzvan Nache; cel mai bun fundaş: Mihai Drăgan şi Andrei Lungu; cel mai bun mijlocaş: Lazăr Dinu; cel mai bun atacant: Rateş Crantea; golgheter: Alexandru Canepariu şi David Urdea.

Categoria 2007 - cel mai bun portar: Ştefan Dan; cel mai bun fundaş: Sergiu Manu; cel mai bun mijlocaş: Codrin Ene; cel mai bun atacant: Ştefan Neagu.

Categoria 2008 - cel mai bun portar: Cristian Barbu; cel mai bun fundaş: Sergio Carataş; cel mai bun mijlocaş: Justinian Neamţu; cel mai bun atacant: Yasin Veli; golgheter: Alex Rusu.

Categoria 2009 - cel mai bun portar: Dimitris Caraman; cel mai bun fundaş:Theodor Ghinea; cel mai bun mijlocaş: Esmi Gean; cel mai bun atacant: Mario Ghizu şi Ştefan Luca; golgheter: Antonio Pascale şi Alex Manole.

Categoria 2010 - cel mai bun portar: George Magiru; cel mai bun fundaş: David Doicaru; cel mai bun mijlocaş: Amir Sali; cel mai bun atacant: George Trantu; golgheter: Tudor Lăţea.

Categoria 2011 - cel mai bun portar: Darius Mircea; cel mai bun fundaş: Arman Curtseit; cel mai bun mijlocaş: Şerban Luca; cel mai bun atacant: David Şuta; golgheter: Eduard Câmpianu.

„A fost un an bun, productiv. Suntem în primele trei locuri la toate categoriile de vîrstă. Vă promitem că şi la anul vom munci cu aceşti copii, pentru a ne îndeplini obiectivele” - Doru Carali, antrenor AS Kinder.

„Sunt foarte mulţumit de evoluţia copiilor, de antrenori. Le mulţumim părinţilor pentru susţinere. Sunt mândru de voi. Vom participa anul viitor la mai multe turnee. Sperăm să rezolvăm şi problema bazei sportive, ca să avem şi noi casa noastră. Vă doresc An Nou fericit şi Sărbători Fericite” - George Nache, preşedinte AS Kinder.