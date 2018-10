Când ești mic, sărac și prost, n-ai ce face în Japonia

Țările dezvoltate ale Uniunii Europene vor beneficia la maximum de noul parteneriat economic cu Japonia, însă marea problemă este că România nu prea are nimic de oferit, în condițiile în care economia niponă este super-tehnologizată, a declarat miercuri președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCIR), Mihai Daraban, citat de agerpres.ro - „Sunt 362 de societăţi cu capital japonez în România şi au un capital social de 240 milioane euro. Și mai sunt 315 milioane euro - investiţii directe ale Japoniei în România. Problema este ceea ce avem noi de oferit având în vedere specificul lor. Sunt implicaţi în high tech, şi nu mă refer doar la IT, ci la tot ce înseamnă industrie, unde economia japoneză excelează. Să vedem care este oferta noastră de ţară“. În ceea ce priveşte exporturile României în Japonia, preşedintele CCIR a spus că nu poate da detalii despre structura lor, deoarece nu are acces la datele oficiale - „Din păcate, în România, şi aceste baze de date sunt secrete. Noi cerem de ani de zile să ni se spună în ce constau cele 75,6 miliarde euro importate anul trecut. Vrem să ştim şi noi de brandurile mari, celebre. Cât este, de exemplu, în dreptul lui Samsung sau al lui New Holand?“. În opinia sa, cele mai mari beneficiare al acordului cu Japonia vor fi ţările G20 din UE, precum Germania, Franţa, Italia şi chiar şi Spania, care au produse cu valoare adăugată mare - „Noi, care vindem grâul neprelucrat şi nu o să reuşim să ducem agricultura la peste 5% din PIB, nu avem mari aşteptări. Da, o să vindem vinuri în Japonia, dar acesta nu este un produs cu valoare adăugată mare“.