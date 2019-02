Când începe următoarea vacanță a elevilor

09:52:45 / 17 Ianuarie 2019

lungi si dese

Vacantele lungi si dese au adus numai,, succese,, invatamintului romanesc. Asta a fost o alta metoda de perturbare si de a face ineficienta activitatea de educare a elevilor romani. Cum de noi nu am mai fost stresati si, slava Domnului, am iesit bine pregatiti si am putut sa facem fata solicitarilor vietii. Si a ramas si ceva in urma noastra, ca sa aiba ce pradui astia cu foamea in git.Scopul este ca a fie cit mai multi semianalfabeti pentru a fi manevrati ysor.