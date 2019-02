Când puteţi vedea pe micile ecrane ultimul sezon „Game of Thrones“

Al optulea şi ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va avea premiera pe micile ecrane pe 14 aprilie, a anunţat producătorul seriei de succes, postul HBO, potrivit variety.com. Anunţul a fost făcut la finalul unui clip de promovare pentru serial, intitulat "Crypts of Winterfell", difuzat duminică, înainte de premiera celui de-al treilea sezon al producţiei HBO "True Detective". Clipul a fost regizat de laureatul premiului Emmy David Nutter.

Ultimele şase episoade ale serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" vor fi difuzate la mai mult de un an şi jumătate de la încheierea sezonului al şaptelea. Serialul este cel mai mare succes al postului HBO, cu aproximativ 30 de milioane de telespectatori în SUA şi o armată de fani la nivel mondial. Sezonul final va dezvălui familia de războinici care va câştiga controlul asupra Tronului de Fier din cele şapte Regate din Westeros.

Cel de-al şaptelea sezon al producţiei s-a încheiat în august 2017, înregistrând în SUA, în medie, 30 de milioane de spectatori pe episod, pe platforme media variate. Pauza lungă dintre sezoanele al şaptelea şi al optulea ar fi trebuit să îi permită scriitorului George R. R. Martin, ale cărui cărţi au stat la baza show-ului TV, să termine unul sau două volume noi ale seriei, la care spunea că lucrează încă din iulie 2017. Acţiunea serialului a devansat-o deja pe cea din cele cinci cărţi publicate de Martin în seria "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire".

În 2017, "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" a fost cel mai piratat serial, pentru al şaselea an consecutiv. În luna septembrie 2017, cel de-al şaptelea sezon al serialului "Game of Thrones" fusese piratat de un miliard de ori, potrivit datelor furnizate de Muso, o companie care colectează şi analizează date privind pirateria online.

Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit foarte multe premii de la lansare, inclusiv 38 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un regat fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".