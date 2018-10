Când și cât e cazul să stai acasă dacă ai răcit sau suferi de gripă

Raceala debuteaza la 1-3 zile dupa contractarea virusului, iar gripa la 1-4 zile.

Simptomele racelii se instaleaza treptat. Cele mai frecvente simptome in caz de raceala sunt:

Oboseala

Durere in gat, senzatie de iritare

Congestie nazala

Stranut si tuse

Febra apare foarte rar, iar daca apare este mica

Mucus nazal care isi schimba culoarea pe parcursul racelii, de la transparent, la alb si pana la verde

In 7 zile simptomele racelii ar trebui sa dispara.

Pe de alta parte, gripa se instaleaza brusc, cu toate simptomele la intensitate marita:

Febra

Frisoane

Dureri de cap

Durere in gat

Tuse seaca

Congestie nazala

Dureri musculare

Oboseala

Lacrimarea ochilor

Varsaturi

Simptomele severe vor disparea in 3 zile, insa manifestarile gripei vor disparea complet in 1-2 saptamani de la debut.

Atatraceala, cat si gripa, sunt extrem de contagioase cu o zi inainte de debutul simptomelor, dar si timp de 5-7 zile dupa debut.

Pentru ca recuperarea sa fie mai rapida, dar si pentru a evita transmiterea virusului altor persoane, se recomanda ca pacientul sa stea acasa 5-7 zile, adica in perioada in care boala este contagioasa. Cat timp simptomele precum stranutul, tusea si febra sunt prezente, riscul de transmitere a virusului este extrem de ridicat.

Ce trebuie sa faca pacientul daca sufera de raceala sau gripa

In primul rand, pacientul va administra medicamentele recomandate de medic, in scopul ameliorarii simptomatologiei. Apoi, acesta va acorda o atentie sporita regulilor de igiena – isi va spala mainile cu apa si sapun de mai multe ori pe zi, va pune mana la gura cand va stranuta sau tusi si nu va bea din acelasi recipient nici cu membrii familiei.

Ideal ar fi ca pacientul bolnav sa stea acasa o saptamana, astfel incat sa nu transmita virusul altor persoane, dar sa reduca totodata si riscul de complicatii.

Odihna este foarte importanta in caz de raceala, iar pacientul ar trebui sa stea in pat si sa se odihneasca in masura in care acest lucru este posibil. Si alimentatia joaca un rol important, organismul avand nevoie de hidratare suplimentara, dar si de nutrienti care sa il puna pe picioare. E indicat sa se consume supe, ceaiuri, smoothie-uri si sucuri de fructe. Legumele si fructele nu trebuie sa lipseasca din dieta persoanelor care sunt racite sau au gripa.

Dupa ce revii la serviciu sau la scoala, e important sa respecti cu strictete regulile de igiena, pentru e reduce riscul de transmitere a virusului, in cazul in care acesta se afla inca in saliva ta, chiar si in concentratii reduse.

Daca in doua saptamani simptomele racelii sau gripei nu dispar complet, este necesar sa mergi la medic intrucat e posibil sa ai de-a face cu complicatii respiratorii si nu numai.

(Sursa: doc.ro)