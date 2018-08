Când va avea loc referendumul pentru redefinirea noțiunii de familie

Referendumul pentru redefinirea noțiunii de familie în Constituție ar putea avea loc la sfârșitul acestui an. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că referendumul va avea loc fie pe data de 30 septembrie, fie în prima duminică a lunii octombrie. Mai mult decât atât, Dragnea a afirmat că este posibil ca referendumul să dureze mai mult decât o singură zi. „Nu e obligatoriu să fie duminică și nu e obligatoriu să fie doar o zi”, a declarat Liviu Dragnea. Preşedintele PSD a mai spus că îşi doreşte ca la finalul vacanţei parlamenatare să poată exista un proiect de lege care să clarifice parteneriatul civil. „Susţin că trebuie să avem o altfel de lege, nu am fost intolerant şi nu voi fi. Trebuie să clarificăm noţiunea de familie, dar şi parteneriatul civil pentru că orice român trebuie să aibă posibilitate să aibă opţiunea să trăiască cum vrea”. Însă, după declaraţiile pline de toleranţă, atunci când a fost întrebat de jurnalişti ce părere are despre adopţiile făcute de cuplurile de acelaşi sex, Dragnea a spus: „Eu, personal, am o rezervă asupra înfierii copiilor de persoane de acelaşi sex”.