Când vin deciziile de recalculare a pensiilor? Anunţ important al ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că pensionarii trebuie să primească în aceste zile deciziile de recalculare a pensiilor și unele dintre acestea vor fi plătite în intervalul 11-15 aprilie 2019. "PSD face ce a făcut mereu și demonstrează pensionalor prin legea adoptată în parlament, suntem în peste 32 mii de decizii trimise acasă către pensionari, vor fi achitate în perioada 11-15 aprilie. Diferențele din 2018 până în prezent sunt achitate prin factori poștali și pentru acele pers care primesc banii pe card, 11-15 aprilie acele peraoane care au primit deciziile trebuie să contacteze factorul poștal să primească banii, noul cuantum pe pensii mărite", a spus Budăi.

Ministrul a spus şi când se vor plăti restul pensiilor recalculate. "Continuăm dinamică, am făcut acest salt, cum am promis, la 30 septembrie așa cum zile legea va fi implementată, oamenii intră în plata cu noul cuantum al pensiilor" a declarat Marius Budăi la România TV. Ministrul Muncii anunța recent, că, până la Paște, 30 de mii de pensii vor fi majorate Pensiile a peste 35.000 de români au fost calculate, iar până la Paște, în jur de 30.000 de pensionari vor primi diferențele, a declarat vineri, 5 aprilie, a.c, ministrul Muncii, Marius BUDAI. Ministrul de resort a anunțat că vor fi creșteri de 43% pentru cei care au lucrat în sectorul de minerit. "Pensiile persoanelor care au lucrat în grupa I și a ÎI-a de muncă și cărora, la momentul ieșirii la pensie, nu le-a fost luat în calcul stagiu de cotizare suplimentar pentru acordarea punctajului, sunt în linie dreapta cu calcularea. Din cele circa 100.000, am trimis acasă un număr de 35.000 de decizii, urmând că până în sărbătorile de Paște marea majoritate dintre acestea să fie și puse în plata, adică în jur de 30.000", a precizat ministrul Muncii, Marius BUDAI, într-o conferință de presă. "Aceste persoane vor primi diferențele de bani în perioada 11-14-15 aprilie, prin mandat poștal, și fac apel că, în această perioada, să ia legătură cu factorii poștali pentru a intră în posesia acestor diferențe de bani, cu mențiunea că vor fi plătite diferențele de la 1 octombrie 2018 până la 30 aprilie 2019, urmând că până la 30 septembrie să se achite toate diferențele pentru toți cei 100 de mii de beneficiari", a adăugat Marius BUDAI.

Ministrul a dat și câteva exemple de creșteri ale pensiilor, astfel că un mecanic de locomotivă va avea o pensie de 4.013 lei de la 2.865 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 40%. Un pensionar din minerit din Deva va avea de la 2.216 lei o creștere de 42% a cuantumului pensiei, până la 3.143 de lei sau un pensionar laborant radioactiv Măgurele va avea o creștere de 38% a pensiei, de la 1.693 de lei la 2.332 lei.