Câte firme au fost șterse din existență, în 2018

Numărul firmelor radiate a scăzut anul trecut cu 2,57%, comparativ cu 2017, ajungând la 80.181, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 13.034 firme (cu 3,27% mai puţine 2017) şi în judeţele Cluj - 4.024 (plus 11,72%), Timiş - 3.178 (minus 0,38%) şi Iaşi - 3.137 (minus 15,67%). La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Covasna - 595 (minus 12,63% faţă de anul anterior), Ialomiţa - 606 (plus 5,03%) şi Călăraşi - 611 (minus 27,95%). Cea mai semnificativă creștere a numărului de radieri s-a consemnat în judeţele Giurgiu (plus 32,01%), Dâmboviţa (plus 28,27%) şi Ilfov (plus 22,01%). Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 22.520 (plus 5,29% raportat la 2017), agricultură, silvicultură şi pescuit - 8.434 (plus 24,32%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 6.647 (minus 0,15%) şi construcţii - 6.578 (plus 0,60%).