Câte firme şi-au suspendat activitatea în prima jumătate a acestui an

Numărul total al firmelor care şi-au suspendat activitatea a crescut în primele şase luni ale acestui an cu 26,6% faţă de perioada similară din 2017, de la 7.597 la 9.618, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cel mai mare număr de firme care şi-au suspendat activitatea a fost înregistrat în Bucureşti - 1.162 şi în judeţele Bihor - 510, Cluj - 451 şi Prahova - 368. Raportat la primele şase luni din 2017, scăderi ale numărului de firme care şi-au suspendat activitatea s-au consemnat doar în judeţele Dolj (minus 15,10%) şi Giurgiu (minus 1,9%). Creşterile cele mai semnificative ale suspendărilor au fost înregistrate în judeţele Vrancea (plus 71%), Mehedinţi (plus 60%) şi Argeş (plus 57,07%).