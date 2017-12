Ce crede primarul Constanței despre respingerea lui Sevil Shhaideh

13:15:00 / 29 Decembrie 2016

Hai sa ne bagam in seama

Mai tataie... Presedintele nu este pelican sa inghita tot ce i se arunca pe masa, nu este primar sa semneze cu ochii inchisi. Ca prim ministru constanteanca ar fi reprezentat Romania afara, ar fi avut acces la informatii clasificate la nivel NATO, ca membru un CSAT, ar fi avut in subordine structuri care tin de siguranta nationala. Si eu am avut in liceu colegi/colege turco-tatari, nici-o problema cu ei, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dam tara pe mana cuiva maritata de cativa ani cu un sirian, care sirian si-a adus si rudele aici. Stii ce raport este intre barbatul si femeia de religie musulmana? Presedintele a verificat daca Sevil are riscuri de securitate si probabil ca ajuns la concluzia ca da. Daca psd-istii il propuneau pe Dragnea prim ministru, presedintele trebuia sa desemneze, desi legea ii interzice sa il numeasca pe functia aia? Chiar crezi ca presedintele este un cal cu ochelari si nu poate privi stanga-dreapta? Apropo, poate ca americanii i-au transmis presedintelui ca ei nu agreaza numirea turcoaicei pe functia respectiva. Iohannis ce trebuia sa faca, sa se certe cu ei, sa publice nota primita de la americani? Unele lucruri se pot face publice, altele nu. Asa ca vezi-ti tu de primaria ta si nu te mai da cocos.