Ce decizie a luat Simona Halep?

Numărul 1 mondial în clasamentul WTA, Simona Halep, și-a făcut cunoscut planul pentru următoarea perioadă, alături de antrenorul cu care a reușit să fie cea mai bună din lume, dar și să câștige primul trofleu de mare slem, respectiv Darren Cahill. Sportiva de la malul Mării Negre spune va începe turneele pe hard court în SUA și Canada în luna august. Ea își dorește să joace mai ofensiv și sî ajungă cât mai des la fileu. ”Vreau să fiu mai bună la fileu, să merg mai des acolo! Lucrez intens cu Darren, am luat această decizie împreună cu el. Pe iarbă nu a mers, dar e normal să-mi trebuiască timp, având în vedere că am jucat ani de zile de pe fund. Toata viață o să am de îmbunătățit ceva, dar acum sunt destul de relaxată, dornică să progresez. Îmi doresc să fiu mult mai puternică la serviciu”, a spus Simona Halep pentru EuroSport. Simona se va întoarce în circuit pe 6 august, la Rogers Cup. Astfel, după Rogers Cup, constănțeanca va juca la Cincinnati, după care la US Open.