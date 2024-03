Ce evenimente prezintă în această săptămână Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

Evenimentele acestei săptămâni la Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”:

CONCERT SIMFONIC – Vineri, 16 februarie 2024, ora 18:30, Sala Teatrului

Dirijor ROLYND della SYLVAN S.U.A.

În program

Copland – „Fanfara pentru omul de rând”

Mendelssohn-Bartholdy – Uvertura „Hebridele”

Dvorak – Simfonia nr.9 în mi minor, op.95 „Din lumea nouă”

Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”

ROLYND della SYLVAN

Dr. Rolynd della Sylvan (Doctorand al Universității din New York; studii post-doctorale și predare la Juilliard, New England Conservatory, London College of Music) este un muzician și un savant premiat internațional, care a lucrat cu artiști premiați Grammyși artiști de renume mondial în peste 3.500 de concerte în întreaga lume. Compozițiile sale au fost interpretate la Carnegie Hall, inclusiv câteva premiere mondiale și lucrarea sa câștigătoare a premiului ASCAP. Dr. Rolynd della Sylvan a fost prezent la Conferințe Internaționale ca dirijor, compozitor și pentru cercetările sale în teoria muzicii, metodele inovatoare de colaborare și lucrările Third Stream.

Alături de recentele sale medalii de aur și premii pentru dirijat de orchestră și premii pentru compozițiile sale clasice, Dr. Rolynd della Sylvan a fost prezentat în concert la Carnegie Hall în calitate de câștigător al unui concurs internațional pentru soliști de jazz, premiile sale pentru dirijat de orchestră, compoziție clasică, jazz și cercetare în teoria muzicii ajungând la un număr de peste 30. Face parte din cea mai veche și mai prestigioasă societate de onoare din America, rezervată pentru doar cel mai înalt eșalon al savanților, el este de două ori Valedictorian, All-American Scholar și Presser Scholar cu diplome în filozofie, dirijor, compoziție clasică și compoziție jazz. Dr. Rolynd della Sylvanlucrează la New York ca dirijor principal al Orchestrei Novus et Antiquus; Orchestra Compozitorilor; Facultatea de la Noua Școală de Muzică; Asistent didactic la New England Conservatory of Music; de asemenea, a fost dirijor asistent al Corului și Orchestrei Cecilia din New York.

O SOLE MIO – Sâmbătă, 17 februarie 2024, ora 18:30, Sala Teatrului

Ca dintr-un tărâm al zânelor, melodica solară a canzonetelor italiene ne cheamă să-i retrăim farmecul inegalabil cuprins într-un buchet colorat de refrene pline de viață, emoție, culoare și veselie. Acolo unde astrul zilei sărută tărâmurile legănate de valuri, sufletul omului cântă bucuria de a trăi, binecuvântarea fiecărei clipe, de la răsărit până la apus. „Chitarra romana”, „Volare”, „Santa Lucia”, „Non ti scordar di me”, sunt cântece pe care memoria inimii melomanilor le păstrează în cufărul prețios al frumuseții ca pe comori ale unei tinereți ce refuză trecerea timpului.

„Non ti scordar di me”, ” Parla piu piano”, ” „Funiculli, funiculla”, partituri ale unor suflete vibrând de iubire, ritmuri ce te poartă într-un dans vrăjit, căruia nu i te poți împotrivi, voci cristaline de soprane sau strălucitoarele glasuri de tenor invită spectatorii să exclame, cu inimile inundate de bucurie „O, SOLE MIO!”

Concepție spectacol: GABRIELA DOBRE

Soliști

MIHAELA IONESCU, SILVIA SIMIONESCU, VERONICA RĂCEALĂ, DANIELA VLĂDESCU, GABRIELA DOBRE, RALUCA DĂRĂBAN, IONELA DUMA, STELA SÎRBU, RĂZVAN SĂRARU, DORU IFTENE, MĂDĂLIN BĂLDĂU, DANIEL POP

Biletele pot fi achiziționate de pewww.tnobconstanta.ro/bileteși de la Agenția Teatrului.