Ce investiții promite Primăria Constanța în 2017

10:17:53 / 23 Ianuarie 2017

pista de biciclete in jurul lacului Tabacarie - o idee proasta

Este o idee proasta amenajarea unei piste de biciclete in jurul lacului Tabacarie. Se pot amenaja piste pentru biciclete la Mamaia, de exemplu. Parcul Tabacarie a ramas singurul parc mai mare unde pot iesi la plimbare parintii cu copii si batranii. Nu avem nevoie de biciclete care sa goneasca pe acolo si sa dea jos oamenii. In plus, prioritatea consta in refacerea malurilor lacului care stau sa se prabuseasca si nu in construirea unei piste de biciclete. In jurul lacului ar trebui facuta o alee pentru plimbare si jogging si puse banci cu vedere la lac. Asa se face in tarile civilizate. In plus, cred ca suntem singurul oras maritim care nu are o promendada de cativa kilometri la malul marii!